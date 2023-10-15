M2 Metro Hattında Yolcuyla Tartışan Şahıs Linç Edilmek İstendi

İstanbul'da Yenikapı- Hacıosman seferi yapan M2 metro hattında iddialara göre bir şahıs, tartıştığı kadın yolcuya yumruk attı. Yumruk atan şahıs vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

KADINA YUMRUK ATTI

Dün saat 18.50 sıralarında M2 Metro hattında Yenikapı yönüne doğru yolculuk yapan erkek şahısla bir kadın bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sonucu erkek, kadın yolcuya saldırarak yumruk attı. Olayı gören vatandaşlar saldırgan şahsı metro kapısına önüne çekerek kadından uzaklaştırdı.

LİNÇ ETTİLER

Şişli- Mecidiyeköy durağına gelindiğinde saldırgan şahıs vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Şahıs, araya giren vatandaşlar sayesinde metro bankının altına sığınarak linçten kurtuldu. Saldırgan adama yönelik linç girişimi bir vatandaşın telefon kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine metronun güvenlik görevlisi ve polis ekipleri çağrıldı.