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M2 Metro Hattında Yolcuyla Tartışan Şahıs Linç Edilmek İstendi - Son Dakika

M2 Metro Hattında Yolcuyla Tartışan Şahıs Linç Edilmek İstendi

Son Güncelleme: 15.10.2023 15:15

Yenikapı-Hacıosman seferi yapan M2 metro hattında bir şahıs, tartıştığı kadın yolcuya yumruk attı. Vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen şahıs, metro bankının altına sığınarak kurtuldu. Olay anı ise bir vatandaşın telefon kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine güvenlik görevlisi ve polis ekipleri çağrıldı.

İstanbul'da Yenikapı- Hacıosman seferi yapan M2 metro hattında iddialara göre bir şahıs, tartıştığı kadın yolcuya yumruk attı. Yumruk atan şahıs vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

KADINA YUMRUK ATTI

Dün saat 18.50 sıralarında M2 Metro hattında Yenikapı yönüne doğru yolculuk yapan erkek şahısla bir kadın bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sonucu erkek, kadın yolcuya saldırarak yumruk attı. Olayı gören vatandaşlar saldırgan şahsı metro kapısına önüne çekerek kadından uzaklaştırdı.

LİNÇ ETTİLER

Şişli- Mecidiyeköy durağına gelindiğinde saldırgan şahıs vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Şahıs, araya giren vatandaşlar sayesinde metro bankının altına sığınarak linçten kurtuldu. Saldırgan adama yönelik linç girişimi bir vatandaşın telefon kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine metronun güvenlik görevlisi ve polis ekipleri çağrıldı.

Kaynak: İHA

Hacıosman, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa M2 Metro Hattında Yolcuyla Tartışan Şahıs Linç Edilmek İstendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: M2 Metro Hattında Yolcuyla Tartışan Şahıs Linç Edilmek İstendi - Son Dakika
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