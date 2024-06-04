Politika

İsrail, ABD ile 25 adet F-35 savaş uçağı alımı için 3 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

İsrail, ABD'den 25 adet F-35 savaş uçağı alacak. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet, ABD'ye giderek üçüncü bir F-35 savaş uçağı filosu oluşturmak üzere ABD ile 3 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Savaş uçaklarının 2028 yılından itibaren yılda 3 ila 5 adetlik partiler halinde teslim edilmeye başlanması planlanıyor. İsrail'in 50 adetlik F-35 siparişinden şimdiye kadar sadece 36'sı teslim edildi. - TEL AVİV