Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız! Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız! Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor

Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız! Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor

2021-2022 sezonunun ardından Beşiktaş formasıyla futbolculuk kariyerini bitiren eski milli futbolcu Mehmet Topal, ilk teknik direktörlük deneyimine hazırlanıyor. 38 yaşındaki Topal, Romanya Süper Ligi takımlarından Petrolul Ploieşti takımıyla anlaşma sağladı.

04.06.2024 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlük için gerekli lisanları alan eski milli futbolcu Mehmet Topal, teknik adamlık kariyerine sürpriz bir takımda başlamaya hazırlanıyor.

İLK DENEYİMİNİ ROMANYA'DA YAŞAYACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mehmet Topal, Romanya Süper Ligi takımlarından Petrolul Ploieşti takımıyla teknik direktörlük için anlaşma sağladı. 38 yaşındaki Mehmet Topal, kariyerinin ilk teknik direktörlük tecrübesini yaşayacak.

TAKIMI TÜRKLER SATIN ALDI

Öte yandan haberde, Rumen kulübünün Türk iş adamları Serhan Çetinsaya ve Sertaç Güven tarafından satın alındığı ve yeni bir yapılanmaya gidileceği kaydedildi.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

A Milli Futbol Takımı'nda da yıllarca başarıyla mücadele eden Mehmet Topal, 2021-2022 sezonun Beşiktaş formasıyla futbolculuk kariyerini noktalamıştı. Topal, sırasıyla Çanakkale Dardanelspor, Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş formaları giydi.

Mehmet Topal, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız! Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu: Bunda teknik direktör kalıbı yok. Alex de souza. Roberto carlos. Emre belozoğlu. Volkan demirel. Selçuk inan. Bunlarda da teknik direktör becerisi yok. Bir okan buruk yetenekli çıktı. 12 25 Yanıtla
    Keller Sokar: Yetenekli mi? evet haklısın kıvrak. Dansöz... 1 3
  • Ercan demirer: Kara para 3 5 Yanıtla

20:51 Milyar dolarlık katliam anlaşması İsrail, ABD’den F-35 savaş uçağı alacak Milyar dolarlık katliam anlaşması! İsrail, ABD'den F-35 savaş uçağı alacak
20:04 Meclis’te kayyum protestosu AK Partili ve DEM’li vekiller birbirine girdi Meclis'te kayyum protestosu! AK Partili ve DEM'li vekiller birbirine girdi
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:58 Cumhurbaşkanlığı’ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı’nın yetkileri iptal edilmedi Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi
08:21 Japon otomobil markaları hileyi itiraf etti İlk özür Toyota’dan Japon otomobil markaları hileyi itiraf etti! İlk özür Toyota'dan
22:43 Icardi’den duygusal paylaşım Erden Timur’a bu sözlerle veda etti Icardi'den duygusal paylaşım! Erden Timur'a bu sözlerle veda etti
21:43 Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız! Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor
20:46 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi çıkışı: Aday olsa da olmasa da ibra etmeyeceğiz Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi çıkışı: Aday olsa da olmasa da ibra etmeyeceğiz
19:54 Az daha kariyeri bitiyormuş Mbappe’den çok konuşulacak itiraf Az daha kariyeri bitiyormuş! Mbappe'den çok konuşulacak itiraf
19:49 Öğrencisi, akademisyenin hayatını kabusa çevirdi: 7 aydır evimden dışarı çıkamıyorum Öğrencisi, akademisyenin hayatını kabusa çevirdi: 7 aydır evimden dışarı çıkamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 22:51:41. #1.13#
SON DAKİKA: Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız! Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement