AYM, Cumhurbaşkanının rektör atama ve Merkez Bankası başkanını atama/görevden alma yetkisini iptal etmedi - Son Dakika
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AYM, Cumhurbaşkanının rektör atama ve Merkez Bankası başkanını atama/görevden alma yetkisini iptal etmedi

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Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanının rektör atama ve Merkez Bankası başkanını atama/görevden alma yetkisini iptal etmediğini bildirdi. AYM'nin iptal kararları, konunun KHK ile değil kanunla düzenlenmesi gerektiği gerekçesiyle yapılmıştır. Cumhurbaşkanının yetkileri aynen devam etmektedir. Ayrıca iptallerin yürürlüğe girmesi için 12 ay süre verilmiştir. Cumhurbaşkanının rektör atama yetkisi Anayasa'dan doğmaktadır ve iptal edilemez.

04.06.2024 18:57
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Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası ve rektör atama gibi yetkileriyle ilgili gündemi sarsan kararı Anayasa Mahkemesi kararlarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ilk tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, söz konusu yetkilerin iptal edilmediğini belirterek yetkilerin 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde aynen devam ettiğini vurguladı.

"CUMHURBAŞKANI'NIN YETKİLERİ AYNEN DEVAM EDİYOR"

Uçum, sosyal medya hesabından, AYM'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 2018 tarihli 703 sayılı Anayasa'da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı maddelerine ilişkin iptal kararını değerlendirdi.

Yetki Kanunu kapsamında çıkarılan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çeşitli kanunlardaki 2 bin 375 hükümle ilgili düzenleme yapıldığını anımsatan Uçum, Anayasa Mahkemesine bu hükümlerden sadece 108 konuda iptal başvurusu yapıldığını belirtti.

AYM'nin, talep konularının bir kısmında iptal kararı verdiğini hatırlatan Uçum, şunları kaydetti:

"Rektörler ve Merkez Bankası başkanı konusunda verilen iptaller konu bakımından (KHK ile değil kanunla düzenleme olması gerektiği gerekçesiyle) yapılmış olup esas bakımından bir iptal yoktur. Yani AYM Cumhurbaşkanının rektör atama ve Merkez Bankası başkanını atama/görevden alma yetkisini iptal etmemiştir. Cumhurbaşkanının yetkileri 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde aynen devam ediyor. Ayrıca iptallerin yürürlüğe girmesi için 12 ay süre verilmiştir. Bu süre içerisinde TBMM'nin kanun gerektiren düzenlemeleri yapacağı da öngürülmelidir. Öte yandan Cumhurbaşkanının rektör atama yetkisi zaten iptal edilemez. Çünkü yetki Anayasa'dan doğuyor. Anayasa madde 130. kanunun belirlediği usul ve esaslara göre rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır."

Külliye'den AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi
AYM, Cumhurbaşkanının rektör atama ve Merkez Bankası başkanını atama/görevden alma yetkisini iptal etmedi
Kaynak: AA

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