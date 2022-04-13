Maarif Vakfı'nın Güney Afrika'daki iftarına diplomat ve akademisyenlerden yoğun ilgi - Son Dakika
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Maarif Vakfı'nın Güney Afrika'daki iftarına diplomat ve akademisyenlerden yoğun ilgi

13.04.2022 17:19
Maarif Vakfı'nın Güney Afrika'daki iftarına diplomat ve akademisyenlerden yoğun ilgi

Türkiye Maarif Vakfının, Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'da düzenlediği iftar etkinliğine, Afrika'nın önde gelen üniversitelerinden akademisyenler ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin büyükelçileri yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Maarif Vakfının, Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'da düzenlediği iftar etkinliğine, Afrika'nın önde gelen üniversitelerinden akademisyenler ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin büyükelçileri yoğun ilgi gösterdi.

Pretorya'daki Türkiye Büyükelçiliği rezidansındaki etkinliğe, Güney Afrika dışişlerinden müsteşarlık seviyesinde, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Irak, Azerbaycan, Pakistan, Kazakistan ve Ürdün'den büyükelçilik düzeyinde katılım gerçekleşti.

Afrika'nın en iyi 5 üniversitesi arasında yer alan Witswatersrand Üniversitesi, Pretorya Üniversitesi ve Johannesburg Üniversitesinden akademisyenlerin de katıldığı iftar programına, Güney Afrika'nın önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşlarından (STK) temsilciler de hazır bulundu.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu iftar programında hem seçkin davetliler topluluğuyla bir araya gelmekten hem de Maarif Vakfı'nın Güney Afrika diplomatik çevrelerine tanıtımını gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi Kandaş, etkinlik vesilesiyle Türk kurumlarının Güney Afrika'da ramazan ayının ilk haftasında gerçekleştirdiği yardım paketi dağıtımlarını da Güney Afrika otoritelerine tanıtma fırsatı bulduklarını aktardı.

Etkinliğe Türkiye'den katılan Maarif Vakfı Mütevelli Kurulu Üyesi Mahmut Mustafa Özdil, bu sene Kovid-19 salgınının etkisini yitirmesiyle vakfın faaliyet gösterdiği ülkelerde iftar programları düzenleme kararı aldıklarını belirterek, bu iftar programlarında Maarif öğretmenlerini bu ülkelerdeki üst düzey diplomatik ve akademik çevrelerle bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Özdil, programa ev sahipliği yapan Büyükelçi Kandaş'a teşekkürlerini ileterek, "Çok başarılı bir organizasyon oldu. Müslüman olan, olmayan çeşitli ülkelerin temsilcileri, buradaki STK temsilcileri, Johannesburg'daki okulumuzun yöneticileri ve öğretmenleri bizlerle bir araya gelmiş oldular. Hem Maarif Vakfı'nın ne yapmak istediğini daha net bir şekilde görebilmiş oldular hem de çeşitli bağlantılar kurma fırsatı buldular." dedi.

Maarif Vakfı Güney Afrika Koordinatörü Deniz Doğan ise etkinliğe diplomasi ve akademi çevrelerinin ilgi göstermesinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, gerçekleştirdikleri etkinliklerle Maarif Vakfı'nın Güney Afrika'daki varlığını daha da sağlamlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maarif Vakfı'nın Güney Afrika'daki iftarına diplomat ve akademisyenlerden yoğun ilgi - Son Dakika


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