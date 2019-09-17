Macaristan Başbakanı Orban bütün memurlara tek tip üniforma giydirmek istiyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, memurlara ülkenin kültür ve moda anlayışını temsil eden üniformalar giydirmek istiyor. Macaristan basınına göre memurlar için 'tek tip' üniformaların tasarımın ve dikimini kısa süre önce kurulan Devlet Moda ve Tasarım Ajansı üstlenecek.



İlk etapta, Ulusal Bilgi İletişim Ofisi'nde çalışan yaklaşık bin 600 kamu görevlisinin bu üniformaları giyeceği belirtildi. Daha sonra da bu uygulamanın genele yayılması ve ülkedeki toplam 845 bin memurun çalışma saatlerinde üniforma giymesi amaçlanıyor.