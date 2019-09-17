Son Dakika Haberleri: Macaristan Başbakanı Orban bütün memurlara tek tip üniforma giydirmek istiyor
Son Dakika Dünya Haber

Macaristan Başbakanı Orban bütün memurlara tek tip üniforma giydirmek istiyor

1 saat önce

Maceristan Başnakanı Viktor Orban memurların, ülkenin kültür ve moda anlayışını temsil eden üniformalar giyinmesini istiyor. Macaristan basınında çıkan haberlere göre, Orban’ın yakın zamanda kurduğu Devlet Moda ve Tasarım Ajansı, üniformaları dikecek stilistleri işe alıyor

Macaristan Başbakanı Orban bütün memurlara tek tip üniforma giydirmek istiyor, System.String[]

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, memurlara ülkenin kültür ve moda anlayışını temsil eden üniformalar giydirmek istiyor. Macaristan basınına göre memurlar için 'tek tip' üniformaların tasarımın ve dikimini kısa süre önce kurulan Devlet Moda ve Tasarım Ajansı üstlenecek.


İlk etapta, Ulusal Bilgi İletişim Ofisi'nde çalışan yaklaşık bin 600 kamu görevlisinin bu üniformaları giyeceği belirtildi. Daha sonra da bu uygulamanın genele yayılması ve ülkedeki toplam 845 bin memurun çalışma saatlerinde üniforma giymesi amaçlanıyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Viktor Orban, Macaristan, Moda, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Victoria's Secret meleği Stella Maxwell, burnunu karıştırırken kameralara yakalandı
DAEŞ lideri Bağdadi'den yeni ses kaydı PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan asker, ailesine mektup gönderdi Süresinde teslim edilmeyen evin kredisine "durdurma" kararı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 15:41:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Macaristan Başbakanı Orban bütün memurlara tek tip üniforma giydirmek istiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]