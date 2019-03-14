Son Dakika Haberleri: Macaristan Başbakanı Orban, "Faydalı Aptallar" Dediği Parti Başkanından Özür Diledi

Macaristan Başbakanı Orban, "Faydalı Aptallar" Dediği Parti Başkanından Özür Diledi

1 saat önce

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "faydalı aptallar" dediği Belçikalı CD&V (Hristiyan Demokrat) Partisi Genel Başkanı Wouter Beke'den özür diledi.

Macaristan Başbakanı Orban,
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "faydalı aptallar" dediği Belçikalı CD&V (Hristiyan Demokrat) Partisi Genel Başkanı Wouter Beke'den özür diledi.

Avrupa Parlamentosu'nda sağ muhafazakar partilerinin ortak parlamento grubu Avrupa Halk Partisi (EPP), göçmen ve Avrupa Birliği karşıtı Macar Fidesz Partisi'ni gruptan kovmuştu. Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan EPP'nin, Mayıs'ta yeni parlamento başkanının seçiminde kilit rol oynaması bekleniyor. Mart ayının başında Macaristan Başbakanı Viktor Orban bir mülakatında EPP milletvekilleri için "faydalı aptallar" demiş ve tepkilere sebep olmuştu. Açıklama yapan Orban özür dileyerek, "faydalı aptalları" bir deyim olarak kullandığını, herhangi bir politikacıyı değil, genel bir politikayı hedef altığını söyledi.

Orban'ın hedef aldığı Belçikalı Milletvekili Wouter Beke ise özrü kabul ettiklerini ancak fikirlerinde hiçbir değişiklik olmadığını söyleyerek, EPP grubunda Fidesz Partisi için yer olmadığının altını çizdi. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:59 Kaynak: İHA

Parlamento, Avrupa, Viktor Orban, Politika
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