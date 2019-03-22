Son Dakika Haberleri: Macaristan'da "Gizli Detaylar" İsimli Fotoğraf Sergisi

Macaristan'da "Gizli Detaylar" İsimli Fotoğraf Sergisi

1 saat önce

Fotoğraf sanatçısı Işıl Arısoy Kaya'nın "Gizli detaylar" isimli fotoğraf sergisi, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) açıldı.

Macaristan'da
Fotoğraf sanatçısı Işıl Arısoy Kaya'nın "Gizli detaylar" isimli fotoğraf sergisi, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) açıldı.

Budapeşte Fotoğraf Festivali kapsamında YEE'de düzenlenen sergi, festival müdürü Szilvia Mucsy'in de katıldığı programda açıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Mucsy, 3 yıldır düzenlenen Budapeşte Fotoğraf Festivali'nin amacının ülkede faaliyet gösteren uluslararası kültür kuruluşlarıyla yakın bir iş birliği sağlamak olduğunu belirterek YEE'nin etkinliğe aralıksız katılmasından dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bugünkü programda Macar sanatseverlerin Türk fotoğraf sanatını inceleme fırsatını bulduğuna dikkati çeken Mucsy, "Sergide bulunan eserler Türk sanatının fotoğraf anlayışını, sanatsal zenginliğini yansıtıyor. Sanatçıyı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Sanatçı Kaya ise sanat yolcuğu ile spiritüel yolculuğunun aynı anda başladığını, sergide yer alan eserleri Doğu spiritüalizminden faydalanarak oluşturduğunu söyledi.

Kaya, "Batı spiritüalizmini araştırırken oluşturduğum 'Long Time No See/ Uzun Zamandır Görüşmüyoruz' ve 'Gizli Detaylar' serileri birlik arayışında yaptığım araştırmaları, okumaları size farklı bir mecrada çıktısını sunuşumdur." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:20 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pınar Altuğ'dan "Kocanın Gençliğini Yedin" Diyen Takipçisine Sert Tepki Bu Kez Çalınan Ne Para Ne de Altın! e-Devlet Üzerinden 5 Yeni Hizmet Kullanıma Sunuldu Dicle Nehri'ndeki Facia Anı Kamerada! 93 Kişi Böyle Can Verdi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 02:44:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Macaristan'da "Gizli Detaylar" İsimli Fotoğraf Sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]