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Macaristan, demografi sorununu ailelere destek vererek çözecek - Son Dakika

Macaristan, demografi sorununu ailelere destek vererek çözecek

23.09.2021 17:48
Macaristan, demografi sorununu ailelere destek vererek çözecek, System.String[]

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, hükümetinin, demografi sorununu göçle değil nüfusu artırarak çözmek istediğini söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, hükümetinin, demografi sorununu göçle değil nüfusu artırarak çözmek istediğini söyledi.

Başbakan Orban, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Slovenya Başbakanı Janez Jansa ve eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de katıldığı Budapeşte Demografi Zirvesinde konuştu.

Nüfus azalmasına karşı devletin ailelere destek vermesi gerektiğini belirten Orban, hükümetinin bu kapsamda, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 5'ini aile desteği olarak kullandığını söyledi.

"Hükümetin yeni aile dostu politikası olmasaydı ve her şey eskisi gibi kalsaydı son 10 yılda 120 bin daha az çocuk doğmuş olacaktı." diyen Orban, ülkede 2010'dan bugüne evliliklerin sayısının iki katına çıktığına ve kürtaj oranının da yüzde 41 azaldığına dikkat çekti.

Bazı medeniyetlerin aksine Batı'nın kendini devam ettirmek istemediğini öne süren Orban, Batı'da bir kesiminin demografik krizi bir problem olarak görmediğini, diğer bir kesimin ise bu krizi göç ile çözmek istediğini söyledi.

Orban, "Göç bizim için bir kimlik meselesidir. Avrupa'da bir ülke ancak orada yaşan insanların temel konularda aşağı yukarı aynı değerleri paylaşması durumunda hayatta kalabilir. Aksi takdirde, bu ülke, bu millet dağılacaktır." diye konuştu.

Zirvede konuşan Çekya Başbakanı Babiş, Avrupa'nın yok olmasının önüne geçmek için düzensiz göç yerine doğum oranlarının sürdürülebilir bir şekilde artırılmasının tek çıkar yol olduğunu söyledi.

Slovenya Başbakanı Jansa, konuşmasında, Avrupa'da doğum oranlarının 1950'lere nispeten yüzde 40-70 azaldığını belirtip, gençlerin aile kurmasının kolaylaştırılması gerektiğini kaydetti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de günümüzde demografi sorununun, en önemli siyasi sorunlardan birisi olduğunu ve Sırp hükümetinin de bu konuda adımlar attığını ifade etti.

cumhurbaşkanı, Macaristan, Sırbistan, Slovenya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan, demografi sorununu ailelere destek vererek çözecek - Son Dakika


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