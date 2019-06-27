Macaristan'ın Pecs Belediyesi yetkilileri Kütahya'da

Kütahya Belediyesi ile Macaristan'ın Pecs Belediyesi ortaklığında yürütülen 'İş birliğinin Güçlendirilmesi' projesi kapsamında Kütahya'nın kardeş şehri Pecs Belediyesi heyeti, Kütahya Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.

Kütahya Belediyesi ile Macaristan'ın Pecs Belediyesi ortaklığında yürütülen 'İş birliğinin Güçlendirilmesi' projesi kapsamında Kütahya'nın kardeş şehri Pecs Belediyesi heyeti, Kütahya Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.



Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette; Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, Pecs Belediyesi Kültür ve Eğitim Komitesi Başkanı Bognar Laszlo, Başkan Yardımcısı Rabine Kovacs Eszter Virag, Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) Başkanı Bayram Yıldız ile UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödüllü sanatçı Mehmet Gürsoy yer aldı.



Macar heyetini Kütahya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Vali Ömer Toraman, nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.



Kabullerinden dolayı Vali Toraman'a teşekkür eden Pecs Belediyesi Kültür ve Eğitim Komitesi Başkanı Bognar Laszlo, Kütahya Valiliği ile kurulan ilişkiyi çok önemli gördüklerini söyledi. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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