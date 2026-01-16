Machado, Nobel Ödülü'nü Trump'a Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Machado, Nobel Ödülü'nü Trump'a Verdi

16.01.2026 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuelalı lider Machado, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a sundu; ancak ödül sahibi unvanı değişmez.

(ANKARA) - Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, Beyaz Saray'da düzenlenen görüşmede Nobel Barış Ödülü'nü ABD Başkanı Donald Trump'a verdi. Nobel Barış Merkezi ise "madalyanın el değiştirebileceğini ancak ödül sahipliği unvanının devredilemeyeceğini" açıkladı.

Nobel Barış Ödülü sahibi Marina Corina Machado, ödülünü ABD Başkanı Donald Trump'a verdi. Turmp, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maria, yaptığım çalışmalar için bana Nobel Barış Ödülü'nü sundu. Karşılıklı saygının harika bir göstergesi. Teşekkürler Maria!" ifadelerini kullandı.

Görüşmeyi "mükemmel" olarak nitelendiren Machado, "hediyenin Trump'ın Venezuela halkının özgürlüğüne olan bağlılığının bir takdiri olduğunu" söyledi. Machado'nun bu jestinin "Güç yoluyla barışı teşvik etmedeki olağanüstü liderliği nedeniyle Trump'a sunulduğu ve Venezuela halkı adına kişisel bir minnet sembolü olduğu" belirtildi.

Nobel Barış Merkezi: "Madalya sahibi değişebilir ancak ödül sahibinin ünvanı değişemez"

Machado, ödül sahiplerine verilen altın madalyayı Trump'a vermiş olsa da Nobel Barış Merkezi "durumun ödülün statüsünü değiştirmediğini" kaydetti.

Merkezden yapılan açıklamada, "madalyanın fiziksel mülkiyetinin değişebileceği ancak onurun sahibinde kalacağı" belirtildi. Norveç Nobel Komitesi'nin kurallarını hatırlatan merkez, "Nobel Ödülü bir kez açıklandıktan sonra geri alınamaz, paylaşılamaz veya başkasına devredilemez. Karar nihaidir ve sonsuza dek geçerlidir" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, daha önce Rus gazeteci Dmitry Muratov'un madalyasını Ukraynalı mültecilere destek için 100 milyon doların üzerinde bir fiyata satması gibi örnekler hatırlatılarak, "madalyanın el değiştirmesinin mümkün olduğu ancak Nobel Ödülü Sahibi unvanının devredilemez olduğu" vurgulandı.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Machado, Nobel Ödülü'nü Trump'a Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 11:51:49. #7.11#
SON DAKİKA: Machado, Nobel Ödülü'nü Trump'a Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.