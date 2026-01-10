Machala'da Aileye Silahlı Saldırı - Son Dakika
Machala'da Aileye Silahlı Saldırı

10.01.2026 09:45
Ekvador'un Machala kentinde bir aileye yapılan silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

KİTO, 10 Ocak (Xinhua) -- Ekvador'da şiddet olaylarının en yoğun yaşandığı kentlerinden biri olan Machala'da düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador polis yetkililerinde cuma günü yapılan açıklamaya göre perşembe gece yarısı sıralarında bir evde meydana gelen saldırıda polis kılığına giren saldırganlar 4 kişiyi vurarak öldürdükten sonra evi ateşe verdi.

Hayatını kaybedenlerin 13 yaşında bir kız çocuğu, 17 yaşında bir erkek çocuğu, 40 yaşında bir kadın ve soygun ve uyuşturucu bağlantılı suçlardan sabıkası bulunan 41 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.

Saldırının, banyoya saklanarak kurtulan başka bir ev sakinine yönelik olduğu bildirildi. Söz konusu kişinin, saatler önce polis ekiplerine bir suç çetesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen eski partnerinden tehditler aldığını söylediği bildirildi.

Ekvador'un güney kıyısındaki El Oro eyaletinin Peru sınırının yakınında bulunan Machala kentinde, artan organize suç faaliyetleri nedeniyle olağanüstü hal uygulaması devam ediyor. Ekvador'da Ocak 2024'ten bu yana Devlet Başkanı Daniel Noboa tarafından ilan edilen bir "iç silahlı çatışma" hali yürürlükte bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

