Maçın Ardından

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında konuk ettiği Hatayspor'la 0-0 berabere kalan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, "Ben kötü bir sonuç olduğunu düşünmüyorum.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında konuk ettiği Hatayspor'la 0-0 berabere kalan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, "Ben kötü bir sonuç olduğunu düşünmüyorum." dedi.



Özat, maçın ardından yaptığı basın açıklamasında, öncelikli olarak kendilerini yalnız bırakmayan taraftara teşekkür etti.



İyi bir sonuç almadıklarını, fakat kötü bir sonuç da çıkmadığını ifade eden Özat, şansların eşit olduğunu söyledi.



İki ayaklı maçlarda gol yememenin önemli olduğunu belirten Özat, "Bazen çok iyi oynarsınız bu skora üzülürsünüz, bazen çok iyi oynamaz böyle skora sevinirsiniz. Şanslar eşit her ne kadar onların seyirci avantajı da olsa. İlk defa bir seyirci önünde ya da deplasmanda oynamayacağız. Çıkabileceğimiz en iyi kadroyla çıkacağız. Bütün amacımız İstanbul'da olabilmek. İnşallah hazırlıklarımızı yapıp iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



Pote'nin durumuyla da ilgili değerlendirmede bulunan Özat, "Pote'nin durumu ortada. Oruç tutma dememize rağmen maalesef. Orucun telafisi var ama maçın telafisi yok. Kendisiyle birebir konuşacağım. Hiçbir şey ekmeğini yediğin yerden önemli değildir. Bizler Müslümanız elhamdülillah. Sen burada 20 bin taraftara maddi manevi emek harcayan taraftara takım arkadaşlarına bizlere. Bir gün tutma arkadaş bu zor bir şey değil ki. Bir şehrin kaderiyle oynamasına da müsaade etmem. Biraz daha duyarlı olmak lazım. Bugün mağlup da olabilirdik. Kim der Pote oruç, Ahmet oruç, Mehmet oruç." ifadelerini kullandı.



Hakem olaylarında biraz daha duyarlı ve baskıcı olunması gerektiğini aktaran Özat, maçın hakemi Halis Özkahya'ya tepki gösterdi.



"Pozisyonlar bulduk, gol atmayı başaramadık"



Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut da maçın ardından düzenlediği basın toplantısında "Pozisyonlar bulduk, gol atmayı başaramadık." dedi.



Palut, ilk maçta kendi sahalarına tur için dönecekleri bir skorun peşinde olduklarını belirtti.



Maça iyi başlayan ve topa sahip olan taraf olduklarını, fakat sonlara doğru Adana Demirspor baskısı olduğunu ifade eden Palut, şunları söyledi:



"Burada defansımız ve kalecimizin dikkati sayesinde ilk yarıyı berabere tamamladık. Ama ikinci yarının ilk 15-20 dakikasında oyuna tamamen hakim bir Hatayspor takımı vardı. Pozisyonlar bulduk, gol atmayı başaramadık. İlk maçtan 0-0 dönülen bir skor asla bir avantaj değildir. Tur ortada devam ediyor. Bize düşen bu maçtaki eksiklerimizi tamamlayıp ikinci maça çok daha fazla mücadele edip çok daha iyi futbol oynayıp özellikle gol bölgelerinde şehre çok istediği Süper Lig finaline doğru yolculuk yapalım."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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