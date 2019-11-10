Son Dakika Haberleri: Maçın ardından
Son Dakika Spor Maçın ardından

Maçın ardından

7 saat önce

TFF 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, 3 puan alamadıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Maçın ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, 3 puan alamadıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşyürek, oyuna sonradan giren oyuncularından katkı alamadığını vurguladı.

Ahmet Taşyürek, karşılaşmada iki takımın da iyi oynamadığını belirterek, "Kırılma anlarında son vuruşları yapamadığımız için skoru değiştiremedik. Geçiş hücumlarını yapamadık. Oyuna giren arkadaşlarımızdan da katkı alamadık. Sonradan oyuna dahil olan Nouri de sakatlıktan dolayı oyun dışında kaldı. Son bölümü 10 kişi oynadık." ifadelerini kullandı.

Ligde her takımın play-off hesabı yaptığını aktaran Taşyürek, "İç sahada oynadığımız Boluspor maçıyla birlikte en kötü karşılaşmamızdı. Bu sene ligde enteresan sonuçlar oluyor. Liderle 12. sıradaki takım arasında neredeyse puan farkı yok. Galip gelemediğimiz için üzgünüz." diye konuştu.

Bayram Toysal: "Lider geldik, lider dönüyoruz"

Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, deplasmanda alınan 1 puanı kazanç olarak gördüğünü ifade etti.

Toysal, ilerleyen haftalarda daha iyi işler yapacaklarını belirterek, "İki dengeli takımın mücadelesi vardı. Seyir keyfi iyiydi. Bu maçlar zor olur. Alınan 1 puanı kazanç olarak görüyorum. Lider geldik, lider dönüyoruz. Yerimizi koruduk. Önümüzde milli maçlar arası var. Oyuncularımızın kendilerini psikolojik olarak yenileme fırsatı var. Devre arasına kadar bulunduğumuz konumu koruyup hedefe emin adımlarla gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Taşyürek, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ersun Yanal, Miha Zajc'ın biletini kesti!
Caner, Avcı'nın kararını beğenmedi! Özgür Yankaya'yı canlı yayında topa tuttular! Liverpool, Manchester City'yi 3 golle geçti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 00:01:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maçın ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]