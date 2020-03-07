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Maçın ardından

7 saat önce

Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, zor bir dönemeçten geçtiklerini söyledi.

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Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, zor bir dönemeçten geçtiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karaman, işlerinin kolay olmadığına dikkati çekerek, "İkinci yarının başlangıcında 5 maçta 0 puan alan, son 8 maçta sadece 1 beraberlik alan, diğerlerini kaybeden bir takım var. Fikstürde alt sırada bulunan rakibi kendimize yaklaştırmadık. Bir puan için de 'Allah'a şükür' demek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Karaman, takımın morale ve öz güvene ihtiyaç duyduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Son 5 maçta sıfır çekmiş bir takım ama hepsi bizim oyuncumuz. İkincisi, çok önemli oyuncumuz Donald'ı çıkarken ıslıklıyoruz. Her oyuncuya lig bitene kadar ihtiyacımız var. Bugün Murat (Yıldırım) kurtardı, Trabzonspor maçında başka biri, Kayserispor maçında da başka biri çıkacak. Çıkarmak zorundayız. Elimizdeki kadro yapısı belli, sakat oyuncumuz çok. Bifouma 6 gündür antrenman yapmadı ama oyuna soktuk, büyük bir risk. O da sakatlanıp çıkabilirdi. Dolayısıyla oynayan bütün oyunculara destek vermemiz gerekiyor."

Bir soru üzerine Karaman, rakiplerinin zorlu maçları bulunduğunu anlatarak, "Şu an 25 puan olduk. Üç maç içinde 30'u bulursak, gerisi geliyor. Zaten bu takım bir kazanmaya başlasın, o alışkanlık gelecek." diyerek sözlerini tamamladı.

Yeni Malatyaspor, İttifak Holding, Karaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:42 Kaynak: AA
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