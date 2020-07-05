Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Altay ile 2-2 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, aldıkları 1 puanın da önemli olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Altay ile 2-2 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, aldıkları 1 puanın da önemli olduğunu söyledi.

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Dumlupınar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maçtan berabere ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Hafta içi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenerek ipleri ellerine aldıklarını ifade eden Dumlupınar, şunları söyledi:

"Kalan 3 maçı kazandığımız takdirde Süper Lig biletini alacağımızı biliyorduk. Devreye girerken penaltı kazandık, Erkan Zengin'in golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdik. İkinci yarı Hamidou Traore ikinci sarı karttan oyundan atıldı. 10 kişi kalmamız Altay karşısında bütün planlarımızı bozdu. Buna rağmen kalan bölümde oyuncularımızın göstermiş olduğu mücadeleden dolayı kutluyorum. 2-1 geriye düştükten sonra reaksiyon verdik, 2-2'yi bulduk. Belki bugün puan kaybetmiş gibi görünebiliriz ama aldığımız 1 puan belki bizi şampiyon yapacaktır. Kalan 2 maçımızı kazanıp Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Biz hedefimizden hiçbir şekilde sapmış değiliz."

Yenilmez: "İyi bir oyun oldu"

Altay Yardımcı Antrenörü Sebahattin Yenilmez de teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesi nedeniyle katıldığı toplantıda, maçın başından sonuna kadar futbolun doğrularını yapmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

İyi bir karşılaşma olduğunu aktaran Yenilmez, "Kazanan çıkmadı ama belki de futbol kazandı. İyi bir oyun oldu. Bundan sonra 2 maç kaldı. Her takımın sıralamadaki yerini belirleyecek maçlar. Herkese başarılar diliyorum. Hedefimiz takımımızı bir üst lige çıkarmak. İnşallah bu hedefimize ulaşacağız." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Dumlupınar, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 22:49 Kaynak: AA

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