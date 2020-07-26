TFF 1. Lig play-off rövanş maçında 1-0 yenilerek elenen Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, "Maalesef bu kadar iyi niyete, çalışmaya, takım olmamıza rağmen başaramamış olmak beni çok üzdü." dedi.

Vural, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, çok stratejik bir maç oynadıklarını, ilk yarıda kontrollü bir oyunu tercih ettiklerini söyledi.

İlk yarıda rakiplerine fazla pozisyon vermediklerini ancak kendilerinin de üretemediğini, ikinci devreye taktik değişiklikle başladıklarını kaydeden Vural, 71. dakikada Sabo'nun attığı sert şutta kaleci Milan Lukac'ın topu göremediğini ve geciktiğini aktardı.

Vural, üst üste direkten dönen iki şutlarının maçın kader anı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Fatih Karagümrük play-off'ta Adana Demirspor'un rakibi oldu tebrik ediyorum. Bize nasip olmadı, Fatih Karagümrük bunu başardı. Pandemi dönemi dahil zor günler yaşandık. 35 yıllık antrenörlük hayatımda bu kadar uyumlu çalıştığım bir ekip olmadı. Her şeye rağmen 27 kişilik oyuncu grubuna çok teşekkür ediyorum. Maalesef bu kadar iyi niyete, çalışmaya, takım olmaya rağmen başaramamış olmak beni çok üzdü."

Akhisarspor'daki görevinin sona erdiğini, yeşil-siyahlı takımın tekrar Süper Lig'e çıkmak adına hamle yapacağına inandığını kaydeden Vural, "Destek görmek zorunda. Mali tablo engel olabilir. Yönetim kuruluna destek olunması şart." dedi.

Vural, karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek'in iyi niyetinden şüphe etmediğini ancak son dönemde formda olmadığını, Sabo'yu ikinci sarı karttan atması gerektiğini savundu.

Atılay Canel: "Buradan mutlu şekilde dönüyoruz"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise bu galibiyeti taraftara armağan ettiklerini belirterek, futbolcularına gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür etti.

Yarı final aşamasının 2 basamaklı bir oyun olduğunu kaydeden Canel, "Biz birinci basamakta yapılmayacak hatalar yaptık. Bunlardan dersler çıkararak, buradan mutlu şekilde dönüyoruz. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.