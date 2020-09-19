Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika

Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 2. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mert Nobre, ilk yarı istediklerini sahaya yansıtamadıklarını, ikinci devre ise iyi oynadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 2. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mert Nobre, ilk yarı istediklerini sahaya yansıtamadıklarını, ikinci devre ise iyi oynadıklarını söyledi.

Nobre, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İlk yarı çok iyi değildik. Bizim takım değildi. İkinci yarı daha iyi oynadık, isteğimizi yaptık. Maalesef son vuruş ve pasta daha iyi olabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine Nobre, Stancu'ya alternatif bir forvet ve Sessegnon'un yerini doldurabilecek ofansif orta saha isteklerinin olduğunu ifade etti.

Genç futbolcular İlker Karakaş ve Gökhan Altıparmak'ın yetenekli olduğunu belirten Nobre, "Ancak tecrübe çok önemli. Tecrübeli bir forvet istiyoruz. Diğeri limit nedeniyle biraz zor. İnşallah en kısa zamanda bir transfer yaparız." diye konuştu.

Kartal: "Lige moralli başladık"

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise ilk 60 dakikadaki oyundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konyaspor'a yeni geldiğini hatırlatan Kartal, "Çok kısa zamanda uyum içerisinde ne yapmamız gerektiğini, oyun felsefemizi oyuncularımıza aktarmaya çalıştık. Bu doğrultuda maça hazırlandık. İlk 60 dakika gerçekten çok doyurucu, oynanması gerektiği gibi bir futbol ortaya koyduk. Net pozisyonlar da yakaladık. Bunları değerlendiremedik. 60'dan sonra iki takımın da fizik olarak oyundan düşebileceğini tahmin ediyorduk. İlk defa lig maçı oynadık. Buna rağmen 60'a kadar iyi bir direnç ve futbolla istediklerimizi hemen hemen yerine getirdik, sadece golü bulamadık." ifadelerini kullandı.

60. dakikadan sonra mecburi değişiklikler yaptıklarını anlatan Kartal, şunları kaydetti:

"Bu değişikliklerden sonra oyundaki topu tutma anlamında üstünlüğümüzü biraz rakibe verdik. Biraz baskı yedik. İyi mücadele edip, lige moralli bir şekilde başladık. Bugün oyuncularım verdiğim görevin hepsini harfiyen yerine getirdi. Onlara teşekkür ediyorum. Aldığımız bir puan ilerisi için ümit verici. Bu puanımızı büyük Konyaspor taraftarına armağan ediyorum."

Forvet transferi için yönetimden istekte bulunduğunu belirten Kartal, Serkan Kırıntılı'nın kadroda yer almamasıyla ilgili soruya "Daha hazır olmadığı için kadroya almadım. Affettik diye hemen oynayacak diye bir kural yok. Sehic bugün iyi bir maç çıkardı. Serkan Kırıntılı şu an takımımızın oyuncusu. Daha önce gitmek için girişimlerde bulunmuş. Kendisi yine gitmek isterse tabii ki kulüp yönetimiyle oturup konuşabilir. Şu an antrenmanlara çıkıyor." yanıtını verdi.

Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

İttifak Holding, Konyaspor, oyunlar, Nobre, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 16:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

ABD Başkanı Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildi Afyonkarahisar'da 23 asker koronavirüs karantinasına alındı Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var 1,5 milyonluk bebek maması vurgunu polis tarafından son anda önlendi Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı
Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor         
22:55
Damadın evet dediği sırada arkadaşları Damadın evet dediği sırada arkadaşları "Son pişmanlık neye yarar" şarkısını açtı         
22:00
"Bakımsızsın" diyerek eşini öldürdüğü iddia edilen İbrahim Tekin sessizliğini bozdu: 10 ay boşuna yattım         
21:03
Edirne'de 48 saat su kesintisi olacak Edirne'de 48 saat su kesintisi olacak         
20:45
Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü         
19:51
Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak         
19:21
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı         
16:42
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti         
15:06
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti         
09:21
Karısını evde başka erkekle bulan koca, önce dehşet saçtı sonra boğazına bıçağı dayadı Karısını evde başka erkekle bulan koca, önce dehşet saçtı sonra boğazına bıçağı dayadı         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 23:20:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei