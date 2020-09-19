Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 2. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mert Nobre, ilk yarı istediklerini sahaya yansıtamadıklarını, ikinci devre ise iyi oynadıklarını söyledi.

Nobre, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İlk yarı çok iyi değildik. Bizim takım değildi. İkinci yarı daha iyi oynadık, isteğimizi yaptık. Maalesef son vuruş ve pasta daha iyi olabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine Nobre, Stancu'ya alternatif bir forvet ve Sessegnon'un yerini doldurabilecek ofansif orta saha isteklerinin olduğunu ifade etti.

Genç futbolcular İlker Karakaş ve Gökhan Altıparmak'ın yetenekli olduğunu belirten Nobre, "Ancak tecrübe çok önemli. Tecrübeli bir forvet istiyoruz. Diğeri limit nedeniyle biraz zor. İnşallah en kısa zamanda bir transfer yaparız." diye konuştu.

Kartal: "Lige moralli başladık"

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise ilk 60 dakikadaki oyundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konyaspor'a yeni geldiğini hatırlatan Kartal, "Çok kısa zamanda uyum içerisinde ne yapmamız gerektiğini, oyun felsefemizi oyuncularımıza aktarmaya çalıştık. Bu doğrultuda maça hazırlandık. İlk 60 dakika gerçekten çok doyurucu, oynanması gerektiği gibi bir futbol ortaya koyduk. Net pozisyonlar da yakaladık. Bunları değerlendiremedik. 60'dan sonra iki takımın da fizik olarak oyundan düşebileceğini tahmin ediyorduk. İlk defa lig maçı oynadık. Buna rağmen 60'a kadar iyi bir direnç ve futbolla istediklerimizi hemen hemen yerine getirdik, sadece golü bulamadık." ifadelerini kullandı.

60. dakikadan sonra mecburi değişiklikler yaptıklarını anlatan Kartal, şunları kaydetti:

"Bu değişikliklerden sonra oyundaki topu tutma anlamında üstünlüğümüzü biraz rakibe verdik. Biraz baskı yedik. İyi mücadele edip, lige moralli bir şekilde başladık. Bugün oyuncularım verdiğim görevin hepsini harfiyen yerine getirdi. Onlara teşekkür ediyorum. Aldığımız bir puan ilerisi için ümit verici. Bu puanımızı büyük Konyaspor taraftarına armağan ediyorum."

Forvet transferi için yönetimden istekte bulunduğunu belirten Kartal, Serkan Kırıntılı'nın kadroda yer almamasıyla ilgili soruya "Daha hazır olmadığı için kadroya almadım. Affettik diye hemen oynayacak diye bir kural yok. Sehic bugün iyi bir maç çıkardı. Serkan Kırıntılı şu an takımımızın oyuncusu. Daha önce gitmek için girişimlerde bulunmuş. Kendisi yine gitmek isterse tabii ki kulüp yönetimiyle oturup konuşabilir. Şu an antrenmanlara çıkıyor." yanıtını verdi.