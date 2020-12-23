Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

23.12.2020 19:43
Maçın ardından, System.String[]

TFF 1. Lig 9. hafta erteleme maçında konuk olduğu Adanaspor'u 3-2 yenen ancak aynı anda sahada 6 yabancı oyuncu oynatarak kural ihlali yapan Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "Teknik ekip olarak bir hata yaptık. Futbolcu kardeşlerimizden de özür diliyorum.

TFF 1. Lig 9. hafta erteleme maçında konuk olduğu Adanaspor'u 3-2 yenen ancak aynı anda sahada 6 yabancı oyuncu oynatarak kural ihlali yapan Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "Teknik ekip olarak bir hata yaptık. Futbolcu kardeşlerimizden de özür diliyorum. Altıncı yabancıyı oyuna soktuk, hata yaptık." dedi.

Mutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Adana'dan iyi bir skorla dönmek istediklerini ifade eden Mutlu, "İyi futbol oynayıp, güzel şeyler yapıp Adana'dan ayrılmak istiyorduk. Gerçekten futbolcu kardeşlerimiz bugün çok iyi oynadı. İstediğimiz gibi oyunu yönlendirdik, golleri de bulduk. Skor olarak 3-2 kazandık. Ama moralimiz bozuldu. Teknik ekip olarak bir hata yaptık. Futbolcu kardeşlerimizden de özür diliyorum. Altıncı yabancıyı oyuna soktuk, hata yaptık." diye konuştu.

Özü: "Sahada kazanmak isterdik"

Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, oyuna iyi başlamadıklarını söyledi.

Bireysel hatalar yaptıklarını kaydeden Özü, " Evren'in yanlış müdahalesi nedeniyle maça 1-0 mağlup başladık. Tepki de veremedik aslında. İkinci bölgede zayıf kaldık. Tepki anlamında direncimiz düşüktü. 1-0'la devreye girelim derken Karacic'den beklenmedik bir hata geldi ve golü yedik. 2-0'la devreyi kapattık, moraller bozuktu. İkinci yarıya tempoyu yükseltmek için 3 oyuncu değişikliğiyle başladık ama rakip daha enerjik, istekli ve organizeydi." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim için ders alacağımız, kötü bir maçtı." diyen Özü, "Rakibi tebrik ediyorum. Rakibin 6 yabancıyla oynaması idari bir konu. Ben saha içine bakıyorum. Rakibin 6 yabancı oyuncuyla oynaması nedeniyle 3 puan alacağız. Ama biz oynayarak sahanın içinde kazanmak isterdik. Yapacak bir şey yok. Oyunun kuralları var. Kurallara biz nasıl dikkat ediyorsak Menemenspor'un da dikkat etmesi gerekiyor. Bu bir ders aslında." ifadelerini kullandı.

Futbol Federasyonu, Dilaver Mutlu, Adanaspor, Futbolcu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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