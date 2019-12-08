Son Dakika Haberleri: Maçın ardından - Kasımpaşa Teknik Direktörü Havutçu
Son Dakika Güncel Maçın ardından - Kasımpaşa Teknik Direktörü Havutçu - Son Dakika

Maçın ardından - Kasımpaşa Teknik Direktörü Havutçu

6 saat önce

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Tayfur Havutçu, sahadan puansız ayrılmalarına rağmen önemli kazanımlar edindiklerini söyledi.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Tayfur Havutçu, sahadan puansız ayrılmalarına rağmen önemli kazanımlar edindiklerini söyledi.

Lacivert-beyazlı takımın başında ilk maçına çıkan Havutçu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Beşiktaş'a karşı 80 dakika 10 kişiyle mücadele ettiklerini belirterek, "Ortaya koydukları mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Mustafa Pektemek'in kaçırdığı pozisyon, maçın kırılma anıydı. O pozisyonu değerlendirebilseydik müsabakayı kazanabilirdik. Bazen kaybederken de kazanımlar olur. Bu da öyle bir maçtı. Oynadığımız oyun, önümüzdeki haftalara umutla bakmamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

İyi bir takım olduklarını ve ligde bulundukları konumu hak etmediklerini vurgulayan Havutçu, "Devre arasına kadar maksimum seviyede puan toplamayı hedefliyoruz. Oyuncularımın performansından memnunum." diye konuştu.

Tayfur Havutçu, bir basın mensubunun "Maç 11'e 11 devam etse farklı bir sonuç çıkar mıydı?" sorusuna ise, "Bir kişi eksik oynamak her zaman dezavantaj. Karşılaşma 11'e 11 devam etse kazanabileceğimize inanıyorum. Maçı 10 kişiyle de en azından berabere bitirebilirdik." cevabını verdi.

Maçın ardından - Kasımpaşa Teknik Direktörü Havutçu

Tayfur Havutçu, Kasımpaşa, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:30 Kaynak: AA
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