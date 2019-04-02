Son Dakika Haberleri: Maçın Yıldızları | Alex Perez - Afyon Belediyespor 90-96 Banvit

Maçın Yıldızları | Alex Perez - Afyon Belediyespor 90-96 Banvit

12 dakika önce

Banvit'in deplasmanda Afyon Belediyespor'u mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Alex Perez'in performansına yakından bakalım.

Banvit'in deplasmanda Afyon Belediyespor'u mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Alex Perez'in performansına yakından bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:34 Kaynak: Youtube

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