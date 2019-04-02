Maçın Yıldızları | Alex Perez - Afyon Belediyespor 90-96 Banvit
12 dakika önce
Banvit'in deplasmanda Afyon Belediyespor'u mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Alex Perez'in performansına yakından bakalım.
Banvit
'in deplasmanda Afyon
Belediyespor'u mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Alex Perez'in performansına yakından bakalım.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:34 Kaynak: Youtube
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