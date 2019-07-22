Maçlar: FC Porto 2-1 Getafe
1 saat önce
FC Porto, sezon öncesi İspanyol taraf Getafe'yi yenmek için arkadan geldi. Pepe ve Fábio Silva, ikinci yarıda Leandro Cabrera'nin Getafe için ilk yarı vuruşunu iptal etmek için gol attı.
FC Porto
, sezon öncesi İspanyol taraf Getafe
'yi yenmek için arkadan geldi. Pepe
ve Fábio Silva, ikinci yarıda Leandro Cabrera'nin Getafe için ilk yarı vuruşunu iptal etmek için gol attı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:05
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