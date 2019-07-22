Son Dakika Haberleri: Maçlar: FC Porto 2-1 Getafe
Son Dakika Spor Haber

Maçlar: FC Porto 2-1 Getafe

1 saat önce

FC Porto, sezon öncesi İspanyol taraf Getafe'yi yenmek için arkadan geldi. Pepe ve Fábio Silva, ikinci yarıda Leandro Cabrera'nin Getafe için ilk yarı vuruşunu iptal etmek için gol attı.

FC Porto, sezon öncesi İspanyol taraf Getafe'yi yenmek için arkadan geldi. Pepe ve Fábio Silva, ikinci yarıda Leandro Cabrera'nin Getafe için ilk yarı vuruşunu iptal etmek için gol attı.
Maçlar: FC Porto 2-1 Getafe
Fabio Alves Da Silva, Getafe, Porto, Pepe, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mendes devreye girdi, Falcao'yu bedava getiriyor UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu Eljif Elmas gidiyor, Fenerbahçe'ye yıldız yağacak Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe'ye sürpriz teklif!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 15:30:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maçlar: FC Porto 2-1 Getafe
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]