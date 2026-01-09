Macron, AB-Mercosur Anlaşmasına Karşı Oy Kullanacak

PARİS, 9 Ocak (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği ile Güney Ortak Pazarı (Mercosur) arasında imzalanması öngörülen serbest ticaret anlaşmasına karşı oy kullanma kararı aldıklarını duyurdu.

Macron perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uluslararası ticareti desteklediklerini, ancak AB-Mercosur anlaşmasının "başka bir döneme ait" olduğunu ve çok uzun süredir güncelliğini yitirmiş gerekçelerle müzakere edildiğini söyledi.

Ticaretin çeşitlendirilmesinin gerekli olduğunu vurgulayan Macron, anlaşmadan beklenen ekonomik kazanımların sınırlı kalacağını belirterek, AB Komisyonu'nun 2040 yılına kadar AB gayrisafi yurtiçi hasılasında yalnızca yaklaşık yüzde 0,05'lik bir artış öngördüğünü hatırlattı.

Macron, bu tür kazanımların Fransa'nın gıda egemenliği açısından hayati öneme sahip hassas tarım sektörlerinin riske atılmasını haklı çıkarmadığını ifade etti.

Macron son dönemdeki parlamento tartışmalarında da açıkça görüldüğü üzere Fransa'da anlaşmaya karşı geniş bir siyasi muhalefet bulunduğunu söyledi.

"Bu bağlamda Fransa, anlaşmanın imzalanmasına karşı oy kullanacaktır" diyen Macron, Avrupa düzeyinde önceliğin koruma, rekabetçilik ve yatırım gündeminin hızlandırılması olmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Yaklaşık 20 yıl önce başlatılan müzakereler, 2019 yılında prensipte anlaşmaya varılmasıyla sonuçlanmış, anlaşma 2024'te nihai hale getirilmişti.

Uzun süredir geciken anlaşmanın, cuma günü AB üyesi ülkelerin oylamasına sunulması planlanıyor. Protokole göre anlaşmanın kabul edilebilmesi için AB hükümetleri arasında nitelikli çoğunluk oylaması gerekiyor. Bu da en az 15 üye ülkenin ve birliğin nüfusunun yüzde 65'ini temsil eden ülkelerin desteği anlamına geliyor.