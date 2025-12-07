Macron Çin'e Teşekkür Etti

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cumartesi günü sosyal medya hesaplarında Çin'e yaptığı üç günlük resmi ziyaretinde gördüğü misafirperverlik için teşekkürlerini dile getirerek, Çince ve İngilizce olarak "Sıcak karşılamanız için teşekkürler Çin!" yazdı.

Fransız cumhurbaşkanı, karşılama töreni ve resmi toplantılardan öğrenciler ve yerel halkla etkileşimlere, Fransız ve Çinli sporcularla oynadığı masa tenisi maçına kadar gezinin önemli anlarını gösteren bir video paylaştı.

Macron, cuma günü yayımlanan başka bir X gönderisinde de, Çin'e "ilham verici ziyaret ve sıcak, dostane karşılama" için teşekkür etti ve Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde geçirdiği "etkileyici anları" vurguladı.

Macron, Sichuan'ın merkezi Chengdu'daki Dujiangyan'ı "Sichuan'ı sulayan ve suyu kontrol altına alan iki bin yıllık mucize" diyerek vurguladı. Antik sulama projesinin, Fransa'nın güneybatısındaki Hautes-Pyrenees Departmanı'nda olduğu gibi "insan zekası ile doğa arasındaki uyumu" ve "yaşam getiren dağlara ve suya özen göstermeyi" somutlaştırdığını söyledi.

Beijing ve Chengdu'da temaslarda bulunan Macron, Çin'e yaptığı dördüncü resmi ziyaretini cuma günü tamamladı.