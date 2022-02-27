Macron, Lukaşenko'dan Rus birliklerin Belarus'tan ayrılmasını istedi - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonla görüştüğü Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'dan Rus birliklerin Belarus'tan en hızlı şekilde ayrılmasını talep etti.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron Lukaşenko ile telefonda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüştü.

Belarus'un topraklarında Rusya'ya nükleer silahlarını konuşlandırmasına izin verilebilmesine ilişkin kararı kınayan Macron, Lukaşenko'dan, "tek taraflı ve haksız savaş" yürüten Rus birliklerin en hızlı şekilde Belarus'tan ayrılmasını istedi.

Macron, görüşmede Ukrayna halkına yönelik insani operasyonlar yürütmek için uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini kaydetti.

Emmanuel Macron, Belarus ve Ukrayna halkları arasındaki dayanışmanın, Belarus'u Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'nın suç ortağı olmayı reddetmeye yönlendireceği belirtti.