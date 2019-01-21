Son Dakika Haberleri: Mad Başkanı İsmail Karataş "Atık Yemekler Sokak Hayvanlarına"

Mad Başkanı İsmail Karataş "Atık Yemekler Sokak Hayvanlarına"

10 dakika önce

Manavgat Aşçılar Derneği (MAD) Başkanı İsmail Karataş, otellerdeki atık yemeklerin çöpe atılmaması, belediye ve STK'lar tarafından toplatılarak sokak hayvanlarının karınlarını doyurmaları noktasında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Mad Başkanı İsmail Karataş
Manavgat Aşçılar Derneği (MAD) Başkanı İsmail Karataş, otellerdeki atık yemeklerin çöpe atılmaması, belediye ve STK'lar tarafından toplatılarak sokak hayvanlarının karınlarını doyurmaları noktasında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Otellerde açık büfelerin yaygınlaşmasının ardından yüklü miktarda ekmek ve yemeğin çöpe gittiğini, bunun yanında sokaklarda binlerce hayvanın bir lokma yiyecek bulabilmek için yaşam mücadelesi verdiğini dikkat çeken MAD Başkanı Karataş " Büyük otellerden küçük restoranlara kadar her yerde yüklü miktarda yemek çöpe atılmaktadır. Yemek artıkları Manavgat Belediyesi ve sivil kuruluşlarının da katkıları ile toplatılıp Hayvan Barınağı ve sokaklardaki aç hayvanlarımız için kullanılmalıdır." dedi.

Hayvan barınağına gelen yemeklerin sadece barınaktaki hayvanlara değil, hayvanların yoğun olarak yaşadığı bölgelere de dağıtılması gerektiğine dikkat çeken İsmail Karataş, "Yemek ve ekmeğin yanı sıra büyük marketlerin son kullanma tarihi geçmiş bütün raf artığı olup da imha edilmek üzere atılacak gıdalar da sokak hayvanları için kullanılabilir" şeklinde konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:57 Kaynak: İHA

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