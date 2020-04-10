Madagaskar Cumhurbaşkanı, bitkisel bir ilacın Kovid-19 hastalarını iyileştirebileceğini iddia etti - Son Dakika

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Madagaskar Cumhurbaşkanı, bitkisel bir ilacın Kovid-19 hastalarını iyileştirebileceğini iddia etti
6 saat önce
Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, hazırladıkları bitkisel bir ilacın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çözüm olabileceğini ileri sürdü.
Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, hazırladıkları bitkisel bir ilacın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çözüm olabileceğini ileri sürdü.
Rajoelina, katıldığı bir televizyon programında, Madagaskar'da Kovid-19 hastalarını tamamen iyileştirebilecek bitkisel bir karışım bulduklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Rajoelina, karışım ve çalışmayı yürütenler hakkında ise bilgi vermedi.
Bitkisel ilacın kişiler üzerinde testlerinin devam ettiğini belirten Rajoelina, olumlu netice alacaklarına inandığını dile getirdi.
Rajoelina, bu konuda farklı ülkelerden bilim insanlarının laboratuvar çalışmalarına katılabileceğini, hep birlikte dünya tarihini değiştirebileceklerini umduğunu sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:46 Kaynak: AA
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