Madagaskar Kovid-19 bitkisel ilacını bir Afrika ülkesine daha ulaştırdı - Son Dakika

Madagaskar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiğini duyurduğu "Covid Organics" isimli bitkisel ilaç ile yüklü miktarda cerrahi maskeyi talep üzerine Komorlar Birliği'ne ulaştırdı.

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Twitter'dan "Madagaskar ve Komorlar Birliği ortak bir tarihi paylaşıyor. Kardeş ada ülkemize kardeşane bir bağışta bulunuyoruz." paylaşımında bulundu.

Covid Organics'e yönelik bütün talepleri karşılamaya ve ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Rajoelina, paylaşımına hibe ilaçları teslim almak için gönderilen Cumhurbaşkanlığı uçağına yükleme yapılırkenki fotoğrafları da ekledi.

Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani de Twitter hesabından bağıştan dolayı Madagaskar'a ve mevkidaşı Rajoelina'ya teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Assoumani, mesajında, "Bu bağış Kovid-19 salgınına karşı Hint Okyanusu halklarını birleştiren mükemmel bir dayanışma örneğidir." ifadesini kullandı.

Böylece Komorlar Birliği'nin yanı sıra Senegal, Çad, Nijerya, Gambiya, Gine Bissau, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Tanzanya ve Nijer, "Covid Organics" isimli ilaca sahip Afrika ülkeleri oldu.

Sıtma tedavisinde etkili artemisia bitkisinden geliştirildi

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmiş, Cumhurbaşkanı Rajoelina, bitkisel ilacı 20 Nisan'da canlı yayında içerek tanıtmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina da DSÖ'yü, ilaca Afrika kaynaklı olduğu için şüpheci yaklaştığı, Avrupa'da geliştirilmiş olsaydı bu kadar şüpheci yaklaşmayacağı yönünde eleştirmişti.