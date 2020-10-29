Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, evini yaktı - Son Dakika

Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, evini yaktı
29.10.2020 15:48
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, evini yaktı Bağcılar'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, oturduğu evi yaktı.
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, evini yaktı
İSTANBUL - Bağcılar'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, oturduğu evi yaktı.
Edinilen bilgilere göre olay, sabah erken saatlerde Bağcılar Yenigün Mahallesi 590 Sokak'ta yaşandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, oturduğu evi yaktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle mahalleli de büyük korku yaşadı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Mahallede yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına da yansıdı.
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