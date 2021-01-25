Maden-İş heyetinden Soma'da siyasi partileri temsilcilerine teşekkür ziyareti - Son Dakika

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) heyeti, Soma'daki maden kazası sonrasında tazminat alamadan işten çıkarılan Soma Kömür İşletmelerine bağlı Atabacası, Işıklar ve Geventepe maden ocakları çalışanlarına kıdem tazminatı alacaklarının ödenmesini sağlayan yasal düzenlemeye nedeniyle siyasi partilerin Soma temsilcilerine teşekkür ziyaretinde bulundu.

Sendikanın Genel Mali Sekreteri Zekeriya Aydın ve Ege Bölgesi 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Çakır'ın da bulunduğu heyet önce AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'ın ofisini ziyaret etti.

Şube Başkanı Çakır, ziyaretin kıdem tazminatlarının ödenmesine teşekkür mahiyetinde yapıldığını belirterek, "Arkadaşlarımızın tazminatlarını alabilmeleri için TBMM'de yasal düzenleme yapılması gerekiyordu. Yapılan bu düzenleme meclisimizden geçti ve yasalaştı. Burada 13 Mayıs 2014 tarihinden sonra çıkış alan, emekli olan ve halen çalışanlarımızın tazminatları geçen hafta ödenmeye başladı ve ödemeler devam etmektedir. Bizlere bu süreçte destek sağlayıp, her zaman yanımızda olan ve emeği geçen milletvekilimiz Mehmet Ali Özkan'a teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Heyet daha sonra CHP ve MHP Soma ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek, CHP İlçe Başkanı Levent Elbinsoy ve MHP İlçe Başkanı Adem Yıldırım'a partilerinin katkıları nedeniyle teşekkür etti.