Madonna Pink'in Hit Parçasını Reddetmiş!
1 saat önce
Söz yazarı Linda Perry, yıllar önce 'Get The Party Started' adlı parçasını Pop'un Kraliçesi Madonna'ya teklif ettiğini ama reddedildiğini açıkladı.
Söz
yazarı Linda Perry, yıllar önce 'Get The Party
Started' adlı parçasını Pop'un Kraliçesi Madonna
'ya teklif ettiğini ama reddedildiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:44
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