Son Dakika Haberleri: Madonna Pink'in Hit Parçasını Reddetmiş!

Madonna Pink'in Hit Parçasını Reddetmiş!

1 saat önce

Söz yazarı Linda Perry, yıllar önce 'Get The Party Started' adlı parçasını Pop'un Kraliçesi Madonna'ya teklif ettiğini ama reddedildiğini açıkladı.

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Söz yazarı Linda Perry, yıllar önce 'Get The Party Started' adlı parçasını Pop'un Kraliçesi Madonna'ya teklif ettiğini ama reddedildiğini açıkladı.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:44 

The Party, Söz, Madonna, Magazin
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