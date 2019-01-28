Madrid'de Taksicilerden Uber Protestosu

İspanya
'da internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber
, Cabify gibi özel şirketlere yönelik sınırlama talep eden taksiciler, Madrid
'de anayolu kapatıp eylem yaptı.
Madrid'de taksicilerin internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber, Cabify gibi özel şirketlere yönelik protestosu sürüyor. Madrid'in merkezinde bulunan şehrin en uzun ve geniş caddelerinden La Castellana'yı trafiğe kapatan yüzlerce taksici, saatlerce trafiğin durmasına neden oldu. Çevik kuvvet polisi, eylem yapan göstericileri ikna ederek trafiğin yeniden açılmasını sağladı. Madrid'deki protestolara Valencia
, Endülüs, Asturias, Burgos, Segovia, Valladolid
ve hatta Portekiz
'den bir çok gösterici katıldı. Geçtiğimiz hafta, yüzlerce taksici Madrid'in en önemli uluslararası turizm fuarlarından biri olan Fitur'a giden yolları kapatmış, ziyaretçiler fuarın gerçekleştirildiği kongre merkezine kilometrelerce yol yürüyerek ulaşmıştı. Taksi şoförleri, Uber ve Cabify gibi internet üzerinden ulaşım hizmeti veren uygulamalar için rezervasyon sisteminin kullanılmasını istiyor. Barselona
kentindeki taksiciler geçen hafta, Katalonya Özerk Yönetimi hükümetinin Uber ve Cabify'a 1 saat önce rezervasyon yapılması halinde yolcu alma şartı getiren önerisini kabul etmişti.
(İHA)