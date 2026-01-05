Maduro, ABD'de Davasını Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Maduro, ABD'de Davasını Reddetti

05.01.2026 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'deki ilk duruşmasında suçlamaları reddetti ve masum olduğunu söyledi.

ABD'nin askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, New York'ta başlayan davada yöneltilen suçlamaları reddetti.

ABD medyasındaki haberlere göre, Maduro ve eşi Cilia Flores için ilk duruşma, New York'un Manhattan bölgesindeki mahkemede yapıldı.

ABD'de federal yargıç Alvin Hellerstein'in başkanlığında başlayan duruşmada, kendini "Venezuela Devlet Başkanı" olarak tanıtan Maduro, Venezuela'nın başkenti Caracas'taki evinden ABD'ye kaçırıldığını söyledi.

Kendisi hakkındaki iddianameyi ilk kez gördüğünü, bizzat okumak istediğini belirten Maduro, hakları hakkında bilgisi olmadığını dile getirdi.

Maduro, "Ben masumum. Burada bahsedilen hiçbir şeyden suçlu değilim." ifadelerini kullandı.

Yargıç Hellerstein de "bunun adil bir yargılama süreci olacağını" öne sürerek, Maduro'ya yöneltilen iddianameyi okudu.

Maduro'nun eşi Cilia Flores de kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek "tamamen masum" olduğunu belirtti.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Maduro, mahkeme salonundan ayrılırken "Ben bir savaş esiriyim." dedi.

Maduro'nun eşinin avukatından "kaçırılma sırasında ciddi yaralanmalar geçirdiği" açıklaması

CNN'in haberine göre, Maduro'nun avukatı Barry Pollack, "kaçırılmanın hukuki yönleriyle ilgili sorunlar olduğunu" belirterek, Maduro'nun "dikkat gerektirecek bazı sağlık sorunları" olduğunu söyledi.

Maduro'nun eşi Cilia Flores'in avukatı Mark Donnelly de müvekkilinin "kaçırılma sırasında ciddi yaralanmalar geçirdiğini" dile getirdi.

Donnelly, Flores'in "kaburga kemiğinde kırık veya ciddi morarma olabileceği ve fiziksel muayeneye ihtiyacı olacağı" değerlendirmesinde bulundu.

The New York Times'ın haberine göre ise mahkeme salonunda, Flores'in alnında bandaj ve sağ gözünün çevresinde morluk olduğu görüldü. Flores'in yanındaki ABD'li yetkiliye tutunarak ayağa kalktığı ifade edildi.

Öte yandan salondaki bir kişinin kendisine seslenerek "suçlarının bedelini ödeyeceğini" söylemesi üzerine Maduro, "özgürlüğünü kazanacağını" belirtti.

İkinci duruşma 17 Mart'ta gerçekleşecek

Nicolas Maduro'nun ilk duruşması sona ererken, ikinci duruşmanın 17 Mart yerel saatle 11.00'de görüleceği açıklandı.

Maduro'yu mahkemede, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın avukatı Barry Pollack temsil ediyor.

Maduro'nun yargılandığı mahkeme önünde protesto

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yargılandığı ABD'nin New York kentindeki mahkeme önünde gösteriler düzenlendi.

Mahkeme önünde bir araya gelen protestocuların bir bölümü, ABD'nin Venezuela'nın başkenti Caracas'a yönelik saldırılarını kınayarak, Maduro ve eşinin serbest bırakılmasını talep etti.

Göstericiler, ABD'nin Venezuela'ya yönelik politikalarını protesto eden sloganlar attı.

Aynı alanda toplanan diğer protestocu grup ise Maduro'nun uygulamalarının ülkede aileleri parçaladığını savunarak, yargı sürecine destek verdiklerini dile getirdi.

Gösteriye katılan Venezuela kökenli bazı protestocular da İspanyolca attıkları sloganlar ve taşıdıkları dövizlerle, ABD müdahalesinin Venezuela'ya "demokrasi ve adalet" getireceği yönündeki beklentilerini ifade etti.

Mahkeme çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, protestoların gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Venezuela, Güncel, Masum, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maduro, ABD'de Davasını Reddetti - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

10:15
Görüntü Konya’daki bir camiden Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:28:56. #7.11#
SON DAKİKA: Maduro, ABD'de Davasını Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.