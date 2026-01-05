Maduro, ABD'de Davasını Reddetti

ABD'nin askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, New York'ta başlayan davada yöneltilen suçlamaları reddetti.

ABD medyasındaki haberlere göre, Maduro ve eşi Cilia Flores için ilk duruşma, New York'un Manhattan bölgesindeki mahkemede yapıldı.

ABD'de federal yargıç Alvin Hellerstein'in başkanlığında başlayan duruşmada, kendini "Venezuela Devlet Başkanı" olarak tanıtan Maduro, Venezuela'nın başkenti Caracas'taki evinden ABD'ye kaçırıldığını söyledi.

Kendisi hakkındaki iddianameyi ilk kez gördüğünü, bizzat okumak istediğini belirten Maduro, hakları hakkında bilgisi olmadığını dile getirdi.

Maduro, "Ben masumum. Burada bahsedilen hiçbir şeyden suçlu değilim." ifadelerini kullandı.

Yargıç Hellerstein de "bunun adil bir yargılama süreci olacağını" öne sürerek, Maduro'ya yöneltilen iddianameyi okudu.

Maduro'nun eşi Cilia Flores de kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek "tamamen masum" olduğunu belirtti.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Maduro, mahkeme salonundan ayrılırken "Ben bir savaş esiriyim." dedi.

Maduro'nun eşinin avukatından "kaçırılma sırasında ciddi yaralanmalar geçirdiği" açıklaması

CNN'in haberine göre, Maduro'nun avukatı Barry Pollack, "kaçırılmanın hukuki yönleriyle ilgili sorunlar olduğunu" belirterek, Maduro'nun "dikkat gerektirecek bazı sağlık sorunları" olduğunu söyledi.

Maduro'nun eşi Cilia Flores'in avukatı Mark Donnelly de müvekkilinin "kaçırılma sırasında ciddi yaralanmalar geçirdiğini" dile getirdi.

Donnelly, Flores'in "kaburga kemiğinde kırık veya ciddi morarma olabileceği ve fiziksel muayeneye ihtiyacı olacağı" değerlendirmesinde bulundu.

The New York Times'ın haberine göre ise mahkeme salonunda, Flores'in alnında bandaj ve sağ gözünün çevresinde morluk olduğu görüldü. Flores'in yanındaki ABD'li yetkiliye tutunarak ayağa kalktığı ifade edildi.

Öte yandan salondaki bir kişinin kendisine seslenerek "suçlarının bedelini ödeyeceğini" söylemesi üzerine Maduro, "özgürlüğünü kazanacağını" belirtti.

İkinci duruşma 17 Mart'ta gerçekleşecek

Nicolas Maduro'nun ilk duruşması sona ererken, ikinci duruşmanın 17 Mart yerel saatle 11.00'de görüleceği açıklandı.

Maduro'yu mahkemede, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın avukatı Barry Pollack temsil ediyor.

Maduro'nun yargılandığı mahkeme önünde protesto

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yargılandığı ABD'nin New York kentindeki mahkeme önünde gösteriler düzenlendi.

Mahkeme önünde bir araya gelen protestocuların bir bölümü, ABD'nin Venezuela'nın başkenti Caracas'a yönelik saldırılarını kınayarak, Maduro ve eşinin serbest bırakılmasını talep etti.

Göstericiler, ABD'nin Venezuela'ya yönelik politikalarını protesto eden sloganlar attı.

Aynı alanda toplanan diğer protestocu grup ise Maduro'nun uygulamalarının ülkede aileleri parçaladığını savunarak, yargı sürecine destek verdiklerini dile getirdi.

Gösteriye katılan Venezuela kökenli bazı protestocular da İspanyolca attıkları sloganlar ve taşıdıkları dövizlerle, ABD müdahalesinin Venezuela'ya "demokrasi ve adalet" getireceği yönündeki beklentilerini ifade etti.

Mahkeme çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, protestoların gün boyunca devam etmesi bekleniyor.