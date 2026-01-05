Maduro, ABD'de Mahkemeye Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Maduro, ABD'de Mahkemeye Çıktı

05.01.2026 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, uyuşturucu suçlamalarıyla New York'taki mahkemeye çıkarıldı.

(ANKARA) – ABD tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bugün uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla New York'ta federal mahkemeye çıkarıldı. Maduro'nun ilk sözleri "Ben iyi bir adamım, masumum" oldu. Maduro'nun davası 17 Mart'a ertelendi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun, ABD Bölge Hakimi Alvin Hellerstein huzurundaki ilk duruşmasında hakkındaki suçlamaları reddetti. Maduro ve eşi Cilia Flores, yoğun güvenlik önlemleri altında hapishaneye geri götürüldü.

Yerel saatle 12: 02'de (TSİ 20: 02) başlayan duruşmada Hakim Hellerstein, iddianamedeki suçlamaları özetledi. Ardından Maduro'nun savunmasına geçildi. Nicolas Maduro'nun ilk sözleri "Ben hala Venezuela Devlet Başkanıyım. Ben masumum ve iyi bir adamım. Ben bir savaş esiriyim" oldu. Yargılamanın 17 Mart günü devam etmesine karar verildi. Venezuela lideri, salondan çıkarken "Ben bir savaş esiriyim" diye bağırdı. Maduro'nun "Kefalet ödeyerek serbest kalmayı teklif etmediği" aktarıldı.

Turuncu ve bej rengi hapishane kıyafetiyle hakim karşısına çıkan Maduro, duruşmayı kulaklık ve tercüman aracılığıyla takip etti. Maduro, Meksika'nın Sinaloa ve Zetas kartelleri, Kolombiyalı FARC gerillaları ve Venezuela'nın Tren de Aragua çetesi gibi suç örgütleriyle iş birliği yaparak kokain kaçakçılığı ağını yönetmekle suçlandı.

ABD basınında, adliye binası dışında "az sayıdaki hükümet karşıtı Venezuelalı göçmene kıyasla Maduro destekçilerinin daha kalabalık bir grup oluşturduğu gözlendiği" aktarıldı.

Suçlandığı suçlar: Ömür boyu hapis riski var

Savcılar, Maduro'nun uyuşturucu trafiği faaliyetlerinin "2000 yılında Ulusal Meclis üyesi olduğu döneme kadar uzandığını, dışişleri bakanlığı ve 2013'te Hugo Chavez'in yerine seçildiği dönemde de devam ettiğini" iddia etti. İlk olarak 2020 yılında hazırlanan iddianame, 3 Ocak günü güncellenerek Cilia Flores'in de aralarında bulunduğu yeni sanıklar ve ayrıntılarla genişletildi.

Suçlu bulunması halinde her bir suç maddesinden on yıllarca, toplamda müebbet hapis cezası riskiyle karşı karşıya olan Maduro'yu, Washingtonlı savunma avukatı Barry Pollack temsil ediyor. Pollack, daha önce 2024 yılında ABD ile varılan anlaşma sonucu serbest kalan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın da avukatlığını üstlenmişti.

Kaynak: ANKA

Venezuela, New York, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maduro, ABD'de Mahkemeye Çıktı - Son Dakika

ABD’nin Maduro operasyonu Trump destekçilerini ikiye böldü ABD'nin Maduro operasyonu Trump destekçilerini ikiye böldü
Tüm ödemelere zam geldi 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı Tüm ödemelere zam geldi! 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı
Ankara’da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
Survivor’da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var Ailesinde o isim olanlar “mirasçıyım“ diye geliyor 10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar "mirasçıyım" diye geliyor
Süper Kupa’da dev randevu İşte Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri Süper Kupa'da dev randevu! İşte Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
07:44
Türkiye’nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi Listelerden kalktı, satışı durduruldu
Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
06:07
Venezuela’da hareketli saatler Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
Venezuela'da hareketli saatler! Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
01:35
Maduro’yu hücreye tıkan Trump, ABD’li petrol şirketleriyle masaya oturdu
Maduro'yu hücreye tıkan Trump, ABD'li petrol şirketleriyle masaya oturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 08:34:55. #7.11#
SON DAKİKA: Maduro, ABD'de Mahkemeye Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.