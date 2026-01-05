Maduro, ABD'de Mahkemeye Çıktı

(ANKARA) – ABD tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bugün uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla New York'ta federal mahkemeye çıkarıldı. Maduro'nun ilk sözleri "Ben iyi bir adamım, masumum" oldu. Maduro'nun davası 17 Mart'a ertelendi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun, ABD Bölge Hakimi Alvin Hellerstein huzurundaki ilk duruşmasında hakkındaki suçlamaları reddetti. Maduro ve eşi Cilia Flores, yoğun güvenlik önlemleri altında hapishaneye geri götürüldü.

Yerel saatle 12: 02'de (TSİ 20: 02) başlayan duruşmada Hakim Hellerstein, iddianamedeki suçlamaları özetledi. Ardından Maduro'nun savunmasına geçildi. Nicolas Maduro'nun ilk sözleri "Ben hala Venezuela Devlet Başkanıyım. Ben masumum ve iyi bir adamım. Ben bir savaş esiriyim" oldu. Yargılamanın 17 Mart günü devam etmesine karar verildi. Venezuela lideri, salondan çıkarken "Ben bir savaş esiriyim" diye bağırdı. Maduro'nun "Kefalet ödeyerek serbest kalmayı teklif etmediği" aktarıldı.

Turuncu ve bej rengi hapishane kıyafetiyle hakim karşısına çıkan Maduro, duruşmayı kulaklık ve tercüman aracılığıyla takip etti. Maduro, Meksika'nın Sinaloa ve Zetas kartelleri, Kolombiyalı FARC gerillaları ve Venezuela'nın Tren de Aragua çetesi gibi suç örgütleriyle iş birliği yaparak kokain kaçakçılığı ağını yönetmekle suçlandı.

ABD basınında, adliye binası dışında "az sayıdaki hükümet karşıtı Venezuelalı göçmene kıyasla Maduro destekçilerinin daha kalabalık bir grup oluşturduğu gözlendiği" aktarıldı.

Suçlandığı suçlar: Ömür boyu hapis riski var

Savcılar, Maduro'nun uyuşturucu trafiği faaliyetlerinin "2000 yılında Ulusal Meclis üyesi olduğu döneme kadar uzandığını, dışişleri bakanlığı ve 2013'te Hugo Chavez'in yerine seçildiği dönemde de devam ettiğini" iddia etti. İlk olarak 2020 yılında hazırlanan iddianame, 3 Ocak günü güncellenerek Cilia Flores'in de aralarında bulunduğu yeni sanıklar ve ayrıntılarla genişletildi.

Suçlu bulunması halinde her bir suç maddesinden on yıllarca, toplamda müebbet hapis cezası riskiyle karşı karşıya olan Maduro'yu, Washingtonlı savunma avukatı Barry Pollack temsil ediyor. Pollack, daha önce 2024 yılında ABD ile varılan anlaşma sonucu serbest kalan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın da avukatlığını üstlenmişti.