Maduro, ABD'ye Hazırlık Talimatı Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Maduro, ABD'ye Hazırlık Talimatı Verdi

Maduro, ABD\'ye Hazırlık Talimatı Verdi
27.11.2025 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maduro, Hava Kuvvetlerine ABD'nin potansiyel saldırısına karşı 'hazır olun' talimatı verdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin olası saldırısına karşı Hava Kuvvetlerine "hazır olun" talimatı verdi.
Başkent Caracas'ta düzenlenen Bolivarcı Askeri Havacılığın 105. yıl dönümü törenlerine katılan ve ülkesine yönelik artan ABD tehditlerine tepki gösteren Maduro, Venezuela'ya yönelik gerçekleşebilecek muhtemel saldırı ihtimaline karşı Hava Kuvvetlerine "tetikte ve göreve hazır olun" talimatı verdiğini ifade etti.

Yaklaşık 17 haftadır çeşitli tehditlere maruz kaldıklarını vurgulayan Maduro, "(ABD) Emperyalist yabancı güçler, Karayip Denizi'nin, Güney Amerika'nın ve Venezuela'nın barışını ne ABD kamuoyunun ne dünya kamuoyunun ne de güçlü Venezuela kamuoyunun inandığı sahte ve abartılı gerekçelerle sürekli tehdit ediyor." dedi.

"HALKIMIZ HİÇ BİR SALDIRIDAN KORKMUYOR"

Maduro, ülkenin onurundan ve bağımsızlığından ödün vermeden yoluna devam ettiğini belirterek, "Bugün Venezuela'da halkımızı korkutan hiçbir tehdit veya saldırganlık yok. Bu halk, Bolivar'ın öncülüğünde vatanını, topraklarını, denizlerini, gökyüzünü ve tarihini savunmak için sükunetle hazırlandı." diye konuştu.

ABD'NİN CARTEL DE LOS SOLES KARARI GERGİNLİĞİ TIRMANDIRDI

ABD'ninMaduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine alması gerginliğin tırmanmasına neden olmuştu.

Venezuela, varlığını kabul etmediği ABD'nin Cartel de los Soles adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Nicolas Maduro, Venezuela, Diplomasi, Güvenlik, Caracas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maduro, ABD'ye Hazırlık Talimatı Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu
Metroya astığı tabela akılalmaz Eşi görmese daha iyi Metroya astığı tabela akılalmaz! Eşi görmese daha iyi
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu Şüpheli yanı başlarında çıktı Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı
Denizde erkek cesedi bulundu Denizde erkek cesedi bulundu
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
ABD Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Şükran Günü kutlamalarında kıyafetiyle dikkat çekti ABD Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Şükran Günü kutlamalarında kıyafetiyle dikkat çekti

22:10
“Emeklilik kalksın“ diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan
"Emeklilik kalksın" diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan
22:02
Palu ailesi belgeseli oluyor
Palu ailesi belgeseli oluyor
21:39
170 altın bileziği alıp kaçtı Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
21:29
AK Partili Tayyar’dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM’e ’Beni anlamıyorlar’ diyerek kızmış
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış
19:53
Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi
Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi
19:38
Canlı anlatım: Neler oluyor neler 3 dakikada iki gol
Canlı anlatım: Neler oluyor neler! 3 dakikada iki gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2025 22:26:20. #7.13#
SON DAKİKA: Maduro, ABD'ye Hazırlık Talimatı Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.