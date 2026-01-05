VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, helikopterle ABD Mahkemesi'ne götürüldü.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, tutuldukları gözaltı merkezinden çıkarılarak Manhattan'daki federal adliyeye sevk edildi. Maduro ve eşi Flores'in bugün TSİ 20.00'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Maduro ve Eşi ABD Mahkemesine Sevk Edildi
