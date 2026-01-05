Maduro ve Eşi ABD Mahkemesine Sevk Edildi - Son Dakika
Dünya

Maduro ve Eşi ABD Mahkemesine Sevk Edildi

Maduro ve Eşi ABD Mahkemesine Sevk Edildi
05.01.2026 16:50
Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi, Manhattan'daki adliyeye helikopterle götürüldü.

VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, helikopterle ABD Mahkemesi'ne götürüldü.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, tutuldukları gözaltı merkezinden çıkarılarak Manhattan'daki federal adliyeye sevk edildi. Maduro ve eşi Flores'in bugün TSİ 20.00'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Kaynak: DHA

