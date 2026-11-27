Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde çok sayıda suçtan aranan ve paylaşımlarında bölgenin en büyük mafya babalarından biri olarak nitelendirilen Pratap Das, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis ekiplerinin bölgeyi ablukaya aldığı operasyon sırasında yaşananlar film sahnelerini aratmadı.

POLİSE ATEŞ AÇARAK KAÇMIŞTI

Cinayet, soygun, yasa dışı silah ticareti ve siber dolandırıcılık suçlamalarıyla anılan Pratap Das, 25 Kasım'da kendisini yakalamaya gelen polis ekiplerine ateş açarak kaçmıştı. Olayın ardından şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

ÜÇ POLİS MERKEZİ SEFERBER OLDU

Das'ın Asansol kentindeki bir evde saklandığı yönünde ihbar alan polis ekipleri harekete geçti. Üç polis merkezine bağlı ekiplerin katılımıyla düzenlenen operasyonda şüphelinin saklandığı ev ablukaya alındı.

BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Operasyon sırasında polislere yeniden ateş açtığı öne sürülen Das, ekiplerin karşılık vermesi sonucu bacağından yaralandı. Yakalanan şüpheli, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

EŞİ POLİSİN MÜDAHALESİNE İTİRAZ ETTİ

Das'ın eşi, kocası hakkında yakalama kararı bulunmadığını ileri sürerek polisin müdahalesine itiraz etti. Eşinin polislere ateş açıp açmadığını görmediğini belirten kadın, operasyon sırasında evde bulunduğunu söyledi.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN OPERASYON

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonun görüntüleri yayımlandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.