Son dakika haber! MAFYA LİDERİNİN MEZARI BAŞINDAKİ ÖLÜMDE İDDİANAME HAZIRLANDI

Son dakika haberleri... ESENYURT'ta Lotu Quli lakaplı Azeri mafya lideri Nadir Salifov'un mezarı başında Ali Haşımov'un öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

ESENYURT'ta Lotu Quli lakaplı Azeri mafya lideri Nadir Salifov'un mezarı başında Ali Haşımov'un öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede Kenan Imanzade hakkında, 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede olay anlatıldı. 20 Ağustos 2020'de Antalya'da koruması tarafından öldürülen Azerbaycanlı lotu quli lakaplı mafya lideri Nadir Salifov'un Esenyurt'ta Gülvadi mezarlığında bulunan kabrini ziyarete gelen Kenan Imanzade ve Ali Haşımov arasında tartışma yaşandığı belirtildi. Savcılıkça alınan ifadesinde Kenan Imanzade, Savcılıkça alınan ifadesinde Kenan Imanzade, Rusya 'dan arayan bir arkadaşının Ali'nin kendisini öldürmek üzere gönderilmiş bir tetikçi olduğunu söylemesi üzerine tartıştıklarını anlattı. Şüpheli Kenan Imanzade, "Bu konuyu konuşmak için manevi ağabeyi olarak gördüğü Nadir Salifov'un mezarı başına gittik. Ali ile tartıştık onu iterek yere düşürdüm. Daha sonra kaldırarak sarıldım. Ali'ye silahı vererek rahatlaması için havaya ateş etmesini söyledim. Ancak Ali silahı kendi kafasına dayadı. Silahı elinden almak istediğimde silah ateş aldı ben kolumdan yaralandım. Hastaneye gittiğimde Ali'nin öldüğünü duydum" dedi.Kriminal polis, ölen Ali Haşımov'un el swaplarında atış artıklarına rastlandığını, şüphelilerde rastlanmadığını bildirdi. İddianamede şüpheli Kenan Imanzade'nin maktulü başından vurarak öldürdüğü anlaşıldığından 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi.



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