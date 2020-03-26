Mahalle muhtarı 65 yaş üstü vatandaşlara yardım dağıttı - Son Dakika

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Mahalle muhtarı 65 yaş üstü vatandaşlara yardım dağıttı
6 saat önce
Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Çavdaroğlu Mahalle Muhtarı Şevket Yılmaz, yeni tip koronavirüs (kovid-19) önlemleri kapsamında evden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giderek yemek dağıttı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Çavdaroğlu Mahalle Muhtarı Şevket Yılmaz, yeni tip koronavirüs (kovid-19) önlemleri kapsamında evden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giderek yemek dağıttı.
Mahallenin gençleriyle beraber evlere giden Yılmaz, azalarıyla beraber 65 yaş üstü vatandaşlara yemek götürüyor, ekmek veriyor.
Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardım yaptığı için çok mutlu olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:27 Kaynak: AA
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