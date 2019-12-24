Mahalle muhtarlığından Başkan Çiğdem'e teşekkür plaketi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mahalle muhtarlığından Başkan Çiğdem'e teşekkür plaketi - Son Dakika

Mahalle muhtarlığından Başkan Çiğdem'e teşekkür plaketi

6 saat önce

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'e bir mahalle muhtarlığı tarafından teşekkür plaketi verildi.

Mahalle muhtarlığından Başkan Çiğdem'e teşekkür plaketi, System.String[]

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'e bir mahalle muhtarlığı tarafından teşekkür plaketi verildi.


Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ilçenin dış mahallelerinden Suludere Mahallesini ziyaret etti. Ziyarette mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sohbet eden Çiğdem'e Suludere Mahallesi Muhtarı Mustafa Erdoğan ve beraber mesai yaptıkları azaları tarafından yerleşim merkezine Hüyük Belediyesi olarak yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.


Kendisine verilen plaketten dolayı teşekkür eden Başkan Çiğdem, Hazreti Hadimi'nin 'Kamir odur ki, koya dünyada bir eser; eseri olmayanın yerinde yeller eser' sözünü hatırlatarak, "Biz halkımıza hizmetkar olmaya geleceğiz derken, taş üstünde taş koymaktan, hizmet etmekten bahsetmiştik. Görüyorum ki, hizmetlerimiz karşısında sizin memnuniyetiniz beni de çok mutlu etti. Çok çalışkan bir muhtarınız var. Ben hemen her gün muhtarınızı belediyede bir şey isterken, bizlere taleplerini iletirken görüyorum. Bu açıdan çok şanslısınız. Bu güzel jestiniz için hepinize teşekkür ederim. Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz takdir Rabbimindir" şeklinde sözlere yer verdi. - KONYA

Mustafa Erdoğan, Mehmet Çiğdem, Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:44 Kaynak: İHA
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