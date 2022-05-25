Mahalle ve çarşı bekçileri araçtan atılan uyuşturucuyu böyle buldu - Son Dakika
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Mahalle ve çarşı bekçileri araçtan atılan uyuşturucuyu böyle buldu

25.05.2022 09:51
Mahalle ve çarşı bekçileri araçtan atılan uyuşturucuyu böyle buldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde mahalle ve çarşı bekçilerinin durumundan şüphelenerek durdurmak istedikleri araçtan atılan poşetin içerisinden 39 gram metanfetamin çıkarken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde mahalle ve çarşı bekçilerinin durumundan şüphelenerek durdurmak istedikleri araçtan atılan poşetin içerisinden 39 gram metanfetamin çıkarken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bolvadin ilçesi Aliefendi mahallesinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Aracın kendilerini görünce şoförün durmayarak kaçmaya çalıştığını ve aracın camından dışarı poşet atıldığını fark eden görevliler hemen aracın peşine düştü. Bri kaç metre sonra duran aracın içerisindeki 4 kişinin GBT sorgulamasını yapan mahalle ve çarşı bekçileri ardından otomobilin camından dışarı atılan poşeti de buldu. Yapılan in çeleme poşetin içerisindeki maddenin metanfetamin isimli uyuşturucu olduğu belirlenirken, araçta bulunan K.C., H.Y., A.K. ve R.S., isimli şahıslar gözaltına alındı. Olay ardından ele geçirilen metanfetaminin 39 gram olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mahalle ve çarşı bekçileri araçtan atılan uyuşturucuyu böyle buldu - Son Dakika


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