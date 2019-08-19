Son Dakika Haberleri: Mahallelerde altyapı çalışması
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Mahallelerde altyapı çalışması

15 dakika önce

Kütahya Belediyesi, vatandaşlara sağlıklı ve güvenli altyapı temin etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Mahallelerde altyapı çalışması, System.String[]
Kütahya Belediyesi, vatandaşlara sağlıklı ve güvenli altyapı temin etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri İnköy Mahallesi, Sofu Mahallesi ve Yunusemre Mahallesi'nde kanalizasyon hat döşeme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca ekipler, Akkent Mahallesi ile 30 Ağustos Mahallesinde de ızgara montaj ve rögar kapağı onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor.(EFE-) - KÜTAHYA
Kütahya Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:46 Kaynak: İHA
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