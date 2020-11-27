Mahallelere dadanan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de çok sayıda mahallede hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şarhöyük, Şirintepe, Çamlıca, Emek, 71 Evler, Sultandere mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yerinden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışma sonrasında kimlikleri belirlenen N.C., Y.Y., S.Y., G.A., A.S., C.G. ile N.K.'yı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR