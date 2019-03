Mahallelinin "Robin Hood" Muhtarı

Antalya'nın 9 bin 500 nüfuslu Bahçeyaka Mahallesi'nin muhtarı Alkan Altun, 5 yıllık görevi döneminde hayırseverlerden aldığı yardımları dar gelirlilere dağıtarak mahallede gönül köprüleri kurdu.

Evli ve 2 çocuk babası 38 yaşındaki Altun, 5 yıl önceki yerel seçimlerde mahalle muhtarlığına seçildikten sonra mahallelinin de desteği ve yardımlarıyla 30 derslikli bir okul ile sağlık ocağı yapılmasını sağladı.



Mahalledeki ihtiyaç sahibi aileleri tek tek tespit eden Altun, askıda ekmek projesini başlattı. Mahalledeki 3 fırına bir kumbara ve projeyi anlatan afiş bırakan Altun, kumbarada biriken paralarla her gün 200 ekmeğin dar gelirlilere ulaşmasını sağlıyor.



Altun, muhtarlığa ait 2 dönümlük araziye ektiği sebzeleri de mahalle halkına bedava dağıtıyor.



Mahalledeki düğün ve cenazelerde kullanılmak üzere bir minibüs satın alarak çay ocağına dönüştüren Altun, vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.



Altun, ramazan aylarında yaklaşık 30 bin lira fitre ve zekat ile yardım kolilerini ihtiyacı olanlara ulaştırıyor. Mahalledeki yardımseverlerin desteğiyle 16 ton kömür dağıtan Altun, giysi ve ayakkabı yardımlarının yanı sıra vatandaşlara seçim, üniversite sınavı gibi günlerde okul bahçesinde ücretsiz köfte ekmek dağıtımı yapıyor.



"Mahallemizde gönül köprüleri oluşturuyoruz"



Mahallelinin "Çalışkan muhtar. Robin Hood muhtar" diye hitap ettiği Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yapmaya çalıştığını söyledi.



Göreve başladığında mahallenin bir çok eksiğinin bulunduğunu anlatan Altun, en büyük eksikleri olan okul ve sağlık ocağı sorununu hayırseverlerin desteğiyle çözünce çok rahatladığını dile getirdi.



Gecesini gündüzüne katarak emanete sahip çıkmaya çalıştığını aktaran Altun, "İhtiyaç sahiplerinin hep yanında olmaya çalıştık. Zengin ve fakiri buluşturdum. Bir köprü görevi yapıyorum. Robin Hood gibi zenginden alıp fakire veriyoruz. Mahallemizde gönül köprüleri oluşturuyoruz. Büyük bir aile olduk. Muhtarlığa tahsis edilen alanı tarlaya dönüştürdük. Damlama sulama sistemi kurdum. Ayağıma çizmelerimi giyip domatesinden fasulyesine, patlıcanından biberine sebzeleri ekerek ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına ulaştırdık. " diye konuştu.



"Mahallemizde bir kişinin bile mutsuz olmaması için çaba gösteriyorum"



Altun, mahalleye taşınan vatandaşların evlerine eşiyle hoş geldin ziyareti yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Bu ailenin pekişmesi için birbirimizi yakından tanımamız gerekiyor. Onlara küçük hediyeler yaptırıyoruz. Evlerine misafir olup, sorunlarını öğreniyoruz. Elimizden geldiği kadar çözmeye çalışıyoruz. Mahallemizde bir kişinin bile mutsuz olmaması için çaba gösteriyorum. Bu amaçla yeniden aday oldum. 9 bin 500 kişinin yaşadığı mahallemde karşıma bir aday çıkmadı. Mahalleli bana güveniyor. Çok mutluyum, onurluyum. Meclis üyeliği teklifi geldi ama mahalleme olan hizmet aşkım bitmediği için kabul etmedim."



Mahalle sakinlerinden Mustafa Say ise muhtarlarının bir belediye başkanı gibi çalıştığını söyledi. Muhtarın mahalleli tarafından çok sevildiğini anlatan Say, "Muhtarımız 24 saat vatandaşın yanında. Bir kere gece vakti hastaneye gitmiştik. Muhtarımızın sokak sokak dolaşarak hangi sokak lambası yanmıyor diye tespit yaptığını gördük. Bu beni çok şaşırtmıştı." ifadelerini kullandı.

