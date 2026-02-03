Mahama'dan Küresel İşbirliği Çağrısı - Son Dakika
Mahama'dan Küresel İşbirliği Çağrısı

03.02.2026 20:17
Gana Cumhurbaşkanı Mahama, uluslararası ittifakların dayanışma ve ortak sorumlulukla inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, küresel sistemin köklü bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, geleceğin ittifaklarının dayanışma, ortak sorumluluk ve kapsayıcılık temelinde yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mahama, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai ketinde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuştu.

Küresel sistemin köklü bir dönüşüm sürecinden geçtiğine işaret eden Mahama, geleceğin ittifaklarının dayanışma, ortak sorumluluk ve kapsayıcılık temelinde yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mahama, küresel ittifakların artık yalnızca jeopolitik rekabet ve askeri bloklar üzerinden tanımlanamayacağını ifade ederek, iklim değişikliği, gıda ve enerji güvenliği, terörizm, teknolojik dönüşüm ve artan eşitsizlik gibi sınır aşan sorunların ancak işbirliğiyle aşılabileceğini dile getirdi.

Afrika'nın yeni küresel düzende merkezi bir rol üstleneceğine dikkati çeken Mahama, kıtanın genç nüfusu, doğal kaynakları ve 1,3 milyarlık pazarıyla 21. yüzyıl küresel ekonomisinin şekillenmesinde belirleyici olacağını kaydetti.

Mahama, Afrika'nın yardım ve bağımlılık ekseninden çıkarak ticaret, yatırım ve eşit ortaklık temelinde küresel sistemde yer alması gerektiğinin altıı çizdi.

Gana'nın doğal kaynaklara katma değer kazandırma hedeflerine de değinen Mahama, ülkede kurulan Goldbod girişimiyle bir yıldan kısa sürede 10 milyar doların üzerinde gelir elde edildiğini, uzun vadede maden ve tarım ürünlerinin işlenerek ihraç edilmesinin amaçlandığını aktardı.

Batı Afrika'da artan terör tehdidine dikkati çeken Mahama, "Gana, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) aracılığıyla bölgesel barışa, önleyici diplomasiye ve demokratik istikrara olan bağlılığını sürdürüyor." dedi.???????

İklim krizine karşı adil bir yaklaşım çağrısında bulunan Mahama, Afrika'nın düşük emisyonlarına rağmen iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgelerden biri olduğunu hatırlattı.

Mahama, Gana-Birleşik Arap Emirlikleri iş birliğiyle iklim ve biyolojik çeşitlilik alanında 30 milyon dolarlık hibenin bu anlayışın somut bir örneği olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Gana

