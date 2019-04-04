Son Dakika Haberleri: Mahatma Gandi'nin 150. Doğum Yıl Dönümü

Mahatma Gandi'nin 150. Doğum Yıl Dönümü

1 saat önce

Hindistan bağımsızlık hareketinin lideri Mahatma Gandi'nin doğumunun 150. yılı dolayısıyla Ankara'da 150 fidan dikildi.

Mahatma Gandi'nin 150. Doğum Yıl Dönümü, System.String[]
Hindistan bağımsızlık hareketinin lideri Mahatma Gandi'nin doğumunun 150. yılı dolayısıyla Ankara'da 150 fidan dikildi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Kampüsünde düzenlenen ağaç dikme törenine, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dekanı Metin Doğan, Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Metin ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Bhattacharyya, Gandi'nin Hindistan'da doğan bir dünya vatandaşı olduğunu belirterek onun aynı zamanda anlaşmazlıkları çözme konusunda usta bir karaktere sahip olduğunu söyledi.

Bhattacharyya, Gandi'nin sorunları şiddete başvurmadan uyum içerisinde çözmekten yana kişiliğine dikkati çekerek yaşamında da sadelikten yana yol izlediğini ifade etti.

Doğumunun 150. yılında Gandi'yi 150 fidan dikerek andıklarını belirten Metin Doğan da kampüslerinde Gandi'nin anısını yaşatmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Konuşmaların ardından Bhattacharyya, Doğan ve Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Metin, kampüste belirlenen alanlara fidanları dikerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik ikramın ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:45 Kaynak: AA

Ankara, Hindistan, Mahatma Gandi, Güncel
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