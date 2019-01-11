Son Dakika Haberleri: Mahir Eller Projesi Başladı

Mahir Eller Projesi Başladı

1 saat önce

Kilis'te, oto galeri sahiplerine Mahir Eller Projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

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Kilis'te, oto galeri sahiplerine Mahir Eller Projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

AB tarafından finanse edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı ortaklığında Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'nın da işbirliğinde yürütülen Mahir Eller Projesi kapsamında açılabilecek olan Mesleki Yeterlilik Sınavları ile bilgilendirme yapıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, oto galeri firmalarının sektörel sorunlarını dinleyerek, sorunları rapor haline getirip gerekli kurumlara ileteceğini belirtti.

Celkanlı, Mahir Eller Proje Ofisi, Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında bilgilendirmelerde bulunduklarını ifade ederek, "AB tarafından finanse edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı ortaklığında Kilis Ticaret ve Sanayi Odasının da işbirliğinde yürütülen Mahir Eller Projesi kapsamında açılabilecek olan mesleki yeterlilik sınavlarından biri de motorlu kara taşıtları alım satım danışmanları sorumluları sınavıdır. Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı alım-satımı yapan kişiler, galeri, showroom sahipleri, satış müdürleri ve satış personeli için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmiştir" diye konuştu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:53 Kaynak: İHA

Türkiye, Kilis, Ekonomi
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