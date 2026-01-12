Mahkeme, Atamayı Durdurdu

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya 3. İdare Mahkemesi, bir atamanın iptali istemiyle açılan davada günlük 240 kilometrelik yolculuğun aile hayatı ve eğitim-öğretim hizmetinin verimliliği üzerinde ağır yük oluşturacağına dikkati çekerek, yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası Malatya İl Başkanı Yusuf Yılmazoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü normunda Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen olarak görev yapan sendika üyesinin, norm kadro fazlası olduğu gerekçesiyle isteği dışında Malatya'nın Arapgir ilçesindeki Hami Aydınlar Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne atanmasına karşı açılan davada yürütmenin durdurulduğunu bildirdi.

Mahkeme kararında, sendika üyesinin aile birliği mazereti kapsamında kısa süre önce Battalgazi ilçesine atanmış olmasına rağmen, bu mazeret devam ederken yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki Arapgir ilçesine resen atanmasının aile birliğinin korunması ilkesini fiilen ortadan kaldırdığı vurgulandı. Kararda ayrıca, her gün yaklaşık 240 kilometrelik yolculuğun zaman, maliyet ve aile hayatı açısından ağır bir külfet oluşturduğu, bunun eğitim-öğretim hizmetinin verimliliğini de olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

Mahkeme, işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğacağı gerekçesiyle teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verirken, karara karşı 7 gün içinde itiraz yolu açık bırakıldı.

Sendika açıklamasında, aile birliğini ve mesafeyi yok sayan, hukuk devleti ilkesine aykırı ve idarenin keyfi uygulamalarına dayanan her türlü resen atamaya karşı hukuk mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.