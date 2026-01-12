Mahkeme, Atamayı Durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mahkeme, Atamayı Durdurdu

12.01.2026 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da mahkeme, öğretmenin atamasını aile hayatı ve eğitim için durdurdu.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya 3. İdare Mahkemesi, bir atamanın iptali istemiyle açılan davada günlük 240 kilometrelik yolculuğun aile hayatı ve eğitim-öğretim hizmetinin verimliliği üzerinde ağır yük oluşturacağına dikkati çekerek, yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası Malatya İl Başkanı Yusuf Yılmazoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü normunda Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen olarak görev yapan sendika üyesinin, norm kadro fazlası olduğu gerekçesiyle isteği dışında Malatya'nın Arapgir ilçesindeki Hami Aydınlar Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne atanmasına karşı açılan davada yürütmenin durdurulduğunu bildirdi.

Mahkeme kararında, sendika üyesinin aile birliği mazereti kapsamında kısa süre önce Battalgazi ilçesine atanmış olmasına rağmen, bu mazeret devam ederken yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki Arapgir ilçesine resen atanmasının aile birliğinin korunması ilkesini fiilen ortadan kaldırdığı vurgulandı. Kararda ayrıca, her gün yaklaşık 240 kilometrelik yolculuğun zaman, maliyet ve aile hayatı açısından ağır bir külfet oluşturduğu, bunun eğitim-öğretim hizmetinin verimliliğini de olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

Mahkeme, işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğacağı gerekçesiyle teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verirken, karara karşı 7 gün içinde itiraz yolu açık bırakıldı.

Sendika açıklamasında, aile birliğini ve mesafeyi yok sayan, hukuk devleti ilkesine aykırı ve idarenin keyfi uygulamalarına dayanan her türlü resen atamaya karşı hukuk mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahkeme, Atamayı Durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Para cezaları nafile Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı Para cezaları nafile! Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Cani koca dehşet saçtı Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe

13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 14:48:04. #7.11#
SON DAKİKA: Mahkeme, Atamayı Durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.