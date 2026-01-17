Mahkeme Emekli Zammını Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mahkeme Emekli Zammını Reddetti

17.01.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara 9. İdare Mahkemesi, Seyfettin Çilesiz'in seyyanen zam talebini reddetti. Anayasa'ya aykırılık iddiası kabul edilmedi.

Haber: Erva GÜN

(ANKARA) - Ankara 9. İdare Mahkemesi, emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz'in 2023 yılında memura verilen ancak memur emeklilerine uygulanmayan seyyanen zamla ilgili işlemin iptali istemiyle açtığı davayı reddetti. Mahkeme, söz konusu yasal düzenlemenin Anayasa'ya aykırılık iddiasını da kabul etmedi. Kararı istinafa taşıyacaklarını kaydeden Çilesiz'in Avukat Ali Erdem Gündoğan, müvekkili adına Anayasa Mahkemesi'ne "bireysel başvuruda" bulunacaklarını da bildirdi.

Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz, 2023 yılında memura verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere de verilmesi talebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı başvuruda bulunmuştu. SGK'dan bir ay içinde olumlu ya da olumsuz yanıt isteyen Çilesiz, SGK'dan herhangi bir yanıt alamaması üzerine Ankara 9. İdare Mahkemesi'ne "emeklinin zam hakkı ödenmediğini" belirterek, SGK aleyhine dava açmıştı.

Çilesiz'in avukatı Ali Erdem Gündoğan, mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, seyyanen zammın memura verilip memur emeklisine verilmemesinin Anayasa'nın hukuk devleti, eşitlik, Anayasa'nın üstünlüğü, mülkiyet hakkı, ücretin emeğin karşılığı olması ve sosyal güvenlik hakkına ilişkin hükümlerine aykırı olduğunu belirtti. Gündoğan, bu nedenle dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilerek "somut norm denetimi yapılması ve ilgili düzenlemenin iptal edilmesi" gerektiğini ifade etti.

Mahkeme davanın reddine karar verdi

Ankara 9. İdare Mahkemesi, memura verilen seyyanen zammın memur emeklisine verilmemesine ilişkin davanın reddini karar verdi. Gerekçede, şöyle denildi:

"375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 15 Temmuz 2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7456 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen Ek 40. maddesi kapsamında ödenmesi öngörülen ilave ödemenin yalnızca görevde olan kamu görevlilerine görev aylıklarına ek olarak ilave ödeme adıyla ödeneceğinin düzenlendiği, ilave ödeme tutarının ilgililerin emekliliklerinde emekli aylıklarına da ilave edileceğine dair herhangi bir hükme yer verilmediğinden, kamu çalışanlarına ödenmesi öngörülen ilave ödemenin memur emeklilerine uygulanması istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemde yürürlükte bulunan meri mevzuat hükümleri uyarınca hukuka aykırılık görülmemiştir."

"Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapacağız"

Kararı ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Seyfettin Çilesiz'in Avukat Ali Erdem Gündoğan, "bu sonucun milyonlarca emekliyi üzdüğünü belirterek, hukuka olan güven ile yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda kamuoyunda şüphe oluştuğunu" ifade etti.

Gündoğan, Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin kararını hem istinafa taşıyacaklarını hem de müvekkili Seyfettin Çilesiz adına doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunacaklarını bildirdi. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce hakimlere yönelik farklı seyyanen zam uygulamasını iptal ettiğini hatırlatan Gündoğan, bu karar ile açılan davanın birebir aynı nitelikte olduğunu ifade etti.

Gündoğan, Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolunu işletmek yerine davanın reddine karar vermesinin açıkça hukuka ve Anayasa'ya aykırı olduğunu kaydetti.

Ali Erdem Gündoğan, 2023 yılında memura verilen ancak memur emeklisine uygulanmayan 8 bin 77 liralık seyyanen zammın her altı ayda bir güncellenerek bugün itibarıyla yaklaşık 22 bin liraya ulaştığını, faiz hariç toplam kaybın ise yaklaşık 450 bin liraya yaklaştığını belirtti. Memur emeklilerinin Temmuz 2023'ten bu yana eksik ödeme aldığını vurgulayan Gündoğan, süreci istinaf, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Seyyanen zam, Ankara, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahkeme Emekli Zammını Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı Çatlayınca hayatı değişti Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
Bir anda camiye daldı Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu

17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
16:09
Sosyal medyada gündem olan ’’Yardım çığlığı’’ asılsız çıktı
Sosyal medyada gündem olan ''Yardım çığlığı'' asılsız çıktı
15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 17:18:04. #7.11#
SON DAKİKA: Mahkeme Emekli Zammını Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.