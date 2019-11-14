Mahkeme heyetini tehdit eden FETÖ sanığına hapis istemi

Hakkari'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada, mahkeme heyetini ve duruşma savcısını tehdit ettiği ileri sürülen sanık eski binbaşı Selim Arıdıcı hakkında iddianame hazırlandı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin davada "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Arıdıcı'nın, son savunmasında mahkeme heyeti ve duruşma savcısını tehdit ettiği gerekçesiyle yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Arıdıcı'nın "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak tehdit" suçlarından 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, sanık Arıdıcı'nın 24 Nisan'da yaptığı savunmasında mahkeme heyetine ve duruşma savcısına hitaben "ahlaki bir değeri bile olmayan esas hakkındaki mütalaası" ve "ortalama zekaya sahip bir insanın dahi anlayacağı şekilde yaptığımız savunmalara rağmen" şeklindeki sözleriyle hakaret ettiği ifade edildi.

Sanık Arıdıcı'nın mahkeme heyetini ve duruşma savcısını tehdit ettiği kaydedilen iddianamede, bu nedenle yapılan suç duyurusu üzerine Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İddianamede, sanığın son savunmasında sarf ettiği sözlerin mahkeme heyeti ve duruşma savcısının onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğu kaydedildi.